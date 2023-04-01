Мужчина чуть не потерял 1100 евро. Деньги были сняты с его счета за оплату отеля в Аризоне, где он никогда не был

Но Денису повезло, и на следующий день вся сумма была возвращена на его счет. Подробностей о том, какими хитросплетениями мошенники получили доступ к его деньгам, почему они ушли и как банку удалось их вернуть, Денис не знает.

„В полиции мне сказали: раз украли без моего вмешательства, не было звонков мне и писем, то это – не их дело. А в банке сказали, что утечка данных карты может идти такими путями, что я даже не пойму“, – добавляет мужчина.

На следующий день он пошел в банк, где его успокоили, сказав, что деньги вернут. Сумма на тот момент еще была зарезервирована на счету. Но к вечеру того же дня 1100 евро были списаны со счета Дениса.

„Вчера я хотел оплатить счета и вижу, что у меня кредитный счёт стал меньше. Так как долгов у меня нет, я сразу понял, что меня обворовали. Позвонил в банк, было уже около 22 часов. Мне закрыли карту и сразу предложили новую. Я говорю – подождите, надо операцию заблокировать. Мне помогли ее оспорить. В полицию, сказали, обращаться бесполезно. Но я все равно написал заявление через самообслуживание“, – рассказывает Денис.

Своей кредитной картой SEB мужчина пользовался один раз летом в Риге и один раз – осенью в Эстонии на физических терминалах. Но такая подстраховка все равно не спасла Дениса. Мошенники непонятно как нашли лазейку, через которую подобрались к деньгам мужчины.

Надо сказать, что мужчина знал о подобных опасностях и даже заранее подстраховался. „Зная, что у нас воруют деньги, я решил себя защитить. Открыл счёт в английском банке Revolut. И закрыл свою кредитную карту во всех онлайн-магазинах – AliExpress, еBay, Kaup24. Теперь, если хочу купить что-то, перевожу нужную мне сумму из одного банка в другой, и „свечу“ только картой Revolut, где после покупки держу не более 20–30 евро“, – объясняет Денис.

Одним прекрасным вечером, находясь у себя дома в Эстонии, Денис обнаружил, что с его кредитной карты была снята крупная сумма – 1100 евро. Эта была сумма за оплату отеля в Фениксе, штате Аризона в США. Денис там никогда не был.

„Клиентам также важно внимательно следить, кому и куда они передают данные карты. Прежде чем сообщать их звонящему или писать, пройдя по ссылке в смс, следует убедиться, что это не какой-либо обман. В последнее время участились случаи мошенничества с смс, где запрашивают среди прочего и данные карты, – добавляет Кукк. – Мы видим, что клиенты начинают все чаще сообщать нам, если они замечают что-то подозрительное. Однако жертвами мошенничества с карта ми становятся, скорее, немногие“.

„Если транзакция по карте забронирована, аннулировать сделку невозможно. Карточный платеж – это автоматический процесс, который невозможно прервать. Но можно оспорить сделку. При возврате денег играет важную роль, был ли платеж по карте подтвержден 3-D Secure или нет. Это означает, что если клиент подтвердил свою операцию с карточкой, например, с помощью Smart-ID или ввел код CVС, который находится на оборотной стороне карты, то вернуть деньги будет невозможно, поскольку клиент сам дал подтверждение о проведении сделки“, – констатирует Кукк. Банк со своей стороны регулярно делает анализ платежных сделок, чтобы выявить возможные аномалии и предотвратить мошенничества.

Она объясняет, что если клиент подозревает, что стал жертвой мошенничества, в первую очередь он должен обратиться в банк, чтобы заблокировать карту и опротестовать платежную сделку.

SEB, ссылаясь на банковскую тайну, не может комментировать конкретный случай Дениса. Но руководитель центра безопасности SEB Кятлин Кукк отмечает, что через интернет мошенники могут заполучить всевозможные данные жертв, в том числе – данные банковских карт, но только в том случае, если люди сами эти данные там оставляют. Например, при покупке в каком-нибудь подозрительном онлайн-магазине, участвуя в нелегальной лотерее или открывая ссылки, присланные по смс. Таким образом мошенники могут также узнать имя, телефон, адрес э-почты человека.

„В 10:30 вернули все до цента. Поблагодарил всех, кто к этому причастен в банке.

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История Дениса собрала много отзывов, люди описывали, как и у них происходили подобные ситуации.

„Было так: утром просыпаюсь, а на телефоне иконка банка, якобы какой-то платеж произошел. Думаю, может за что-то сняли, если сумма была забронирована. Позвонила, все проверили – нет, не мой платеж. Закрыли карту. Что они там делали, не знаю, возврат денег был недели через три“, – говорит Анна.

„Тоже не пользуюсь карточкой, но деньги украли, как только они появились на счету. Только у меня не кредитка, а обычная карта. Деньги ушли в США, покупка в долларах. Банк сказал, что карточка присутствовала при сделке, но я-то в США никогда не был“, – пишет Алексей.

„У меня тоже лет пять назад списали деньги с карты. Я писала заявление в банк. Работники банка очень просили не писать заявление в полицию. Поэтому, когда они стали тянуть с расследованием и возвратом, я сказала, что обращаюсь в полицию. В этот же день мне вернули деньги и подчистили выписку так, будто никто никогда никакие деньги не списывал с карты. И о результатах расследования мне никто потом ничего не сообщил из банка“, – рассказывает Эвелина.

„У меня был случай ранним утром 1 января. С моего счёта стали уходить деньги по 100 евро каждые 5 секунд. Я позвонил в банк, мне заблокировали карту, и деньги перестали пропадать. На следующий день утром поехал в главную контору, объяснил ситуацию. Они аннулировали все зарезервированные суммы, и в тот же день вечером мне все деньги вернули“, – говорит Руслан

„У мамы было такое давным-давно. Получила зарплату в пятницу. На выходных нигде не расплачивалась. В понедельник перед работой пошла в магазин, а там – недостаточно средств на счету. Все вернули, сказали – хорошо, что все „платежи“ были сделаны в выходные. Все стояло на бронировании, это дало возможность вернуть деньги“, – вспоминает Анастасия.