Мягкий продукт с твердым характером: мифы и правда о сливочном масле

На соответствие требованиям качества проверяется как масло, произведенное в молочной промышленности Эстонии, так и масло, произведенное в других странах-членах ЕС, говорит Эдвард-Туудор Сооба, главный специалист продовольственного отдела Департамента сельского хозяйства и продовольствия. Качество продукции, произведенной в других странах-членах ЕС, сначала проверяется надзорными органами своей страны стран, а когда они попадают на рынок страны назначения – местными. Из подробных данных JVIS за 2022 год видно, что PTA исследовало, помимо масла, произведенного в Эстонии, также масло латвийского и польского происхождения, например. Результаты показателей качества всех исследованных проб масла (сделанного в Эстонии, а также масла, произведенного в молочной промышленности других стран-членов ЕС) были правильными. Таким образом, на основании контрольных образцов не было выявлено различий в качестве масла, произведенного в Эстонии и в других странах-членах ЕС.

Три вопроса диетологу

Сливочное масло – продукт необходимый для здоровья организма, но, как и любой полезный продукт, в избыточном количестве может навредить. Ожирение возникает не только от жиров, а также от избыточной углеводной пищи, особенно от быстрых углеводов. Когда происходит их переизбыток, т. е. поступает больше, чем организм может употребить, они трансформируются в жиры, причём не самые нужные организму. Употребление „вредных“ жиров – трансжиров: вот чего стоит больше опасаться и в плане ожирения, и также в плане вредного холестерина и проблем печени. В магазинах слишком большой выбор, и часто происходит путаница, когда к сливочному маслу приравнивают жировые смеси с добавками, маргарин. А это не одно и то же, и точно не несет никакой пользы. И лучшей профилактикой ожирения для здорового человека является соблюдение сбалансированности в еде. Как аксиома: любой и самый полезный продукт в большом количестве может приводить к нарушениям здоровья.