За себя и за сына. Алименты с бабушек и дедушек: как списать долги?(1)
Виктория (имя изменено) из Ида-Вирумаа обратилась в газету с вопросом. „Мой сын не платил алименты, и у него накопился долг, – рассказывает молодая бабушка. – Бывшая невестка подала в суд на него, а затем – и на меня с мужем. Суд присудил нам как бабушке и дедушке платить каждый месяц на содержание внучки. Недавно ей исполнилось 18 лет, как можно списать долги по алиментам?“ „МК-Эстония“ выяснила, что советует по этому поводу юрист.
Виктория отмечает, что ее сын в 16 лет познакомился с девушкой, которая была его старше. „Он безумно ее любил, – рассказывает она. – И когда ему было 20, они поженились. Девушка – из богатой семьи, у ее родителей свой бизнес, и она очень известна здесь в Ида-Вирумаа“. Вскоре у пары родился ребенок, и Виктория в 39 лет стала бабушкой. „Я во внучке души не чаяла и не чаю до сих пор, – говорит она. – У нас с ней день рождения в один день. И сын мой ее очень любит“.
Развалила семью
В то время в Эстонии был кризис, с работой было плохо, и сын решил поехать на заработки в Финляндию.
„Дочке было лет 7–8 на тот момент, – говорит бабушка. – Он, значит, пахал в Финляндии, чтобы обеспечивать семью, а его жена тем временем загуляла…“
Сын был в шоке, когда приехал домой и узнал, что у нее уже другой. Попутно стало выясняться, что, пока его не было, его жена переспала чуть ли не со всеми его друзьями. Доброжелатели рассказали и о том, какая слава ходила о ней по всему городу.
„Он запил, не хотел больше жить… Он так ее любил, она и дочка были для него всем! Я думала, он покончит с собой, такой он был потерянный, – вспоминает обеспокоенная мать. – Я постоянно к нему ходила, поддерживала, но постоянно было ощущение, что вот-вот он окажется в петле. Я очень за него тогда переживала, постоянно караулила, чтобы он ничего с собой не сделал…“
Тем временем, несмотря на то, что семья невестки была зажиточной, бывшая жена сына подала на него в суд на алименты.
„Так как он не работал и собирал себя буквально по кусочкам, то платить было нечем, – констатирует Виктория. – Дело передали судебному исполнителю“.
А затем бывшая невестка подала в суд и на Викторию с мужем.
„Она хотела, чтобы мы выплачивали содержание на внучку, раз ее отец не может это делать, – говорит бабушка. – И суд в итоге постановил, что мы с мужем должны платить на содержание внучки – каждый по 50 евро в месяц“.
И там, и тут
Виктория отмечает, что на нее подали иск об алиментах, в том числе, и задним числом. „Когда пришли письма из суда, я была в таком шоке, что не могла ни спать, ни есть. И пока шел суд, сумма алиментов тоже щелкала, – возмущается она. – В итоге в суде мне сказали: „Ваш долг на сегодняшний момент – 800 евро!“ Я в таком шоке была! У меня на тот момент у самой был маленький ребенок. У моей дочки и моей внучки разница – три года. И я стала просить, чтобы разбили по месяцам, но бывшая невестка не согласилась. И судья тогда сказал: „Если вы в течение 10 дней не заплатите эти деньги, то продадут с молотка вашу квартиру!“ Пришлось искать и одалживать по знакомым, чтобы не остаться на улице“.
И на протяжении девяти лет Виктория платила своей внучке алименты, хотя, рассуждает она, в бюджете той семьи эта сумма играла не особо большую роль, а ее маленькой дочери эти деньги были очень нужны.
А сын ее тем временем уехал с другом в Россию. Виктория отмечает, что он на тот момент выпивал и не совсем соображал, что делает.
„Друг жил и работал в Твери и позвал его с собой, – рассказывает она. – А он по пьяни и согласился. Уехал, нашел жилье и работу, начал оттуда переводить алименты… Но началась война, и из-за санкций переводить оттуда деньги стало невозможным“. А невестка, по словам бабушки, не растерялась и подала и в российский суд иск об алиментах.
„Теперь с него насчитывают и там, и тут, – вздыхает бабушка. – Какие-то двойные начисления получаются. В итоге и там долг, и тут долг. А он там второй раз женился, родился ребенок. Он должен был платить внучке по 240 евро алиментов каждый месяц, но не так давно подал в суд об уменьшении этой суммы, так как у него есть еще ребенок, которого надо содержать. Вроде уменьшили до 75 евро в месяц, но долги никуда не делись“.
В итоге, отмечает Виктория, получается странная ситуация: в суде они, бабушка с дедушкой, выступали как замещающие родственники, которые должны платить алименты.
„И мы на протяжении девяти лет исправно платили, – подчеркивает она. – Плюс угробили кучу денег и времени на эти суды и адвокатов. Но несмотря на то, что мы платили алименты, его долг продолжал расти, хотя мы как бы платили за него. А в России он еще и удвоился“.
Любят и скучают
Ситуация осложняется и тем, что приехать сюда, в Эстонию, чтобы повидаться с дочкой, с друзьями, с родителями, сын тоже не может, добавляет бабушка.
„Я так поняла, что есть риск, что его оттуда из-за долгов не выпустят, – говорит она. – Долгов там – нереальные тысячи, которые никто никогда в жизни выплатить просто не сможет. А он очень скучает по дочери. И она очень скучает по нему. Она его очень любит и винит маму, что лишила ее отца“.
Да и сын, по ее словам, очень скучает по своей первой семье: „Он мне недавно сказал по телефону: „Мам, ты даже не представляешь, как я сильно по ним скучаю!“ Да, его первая жена – очень красивая, нежная, ласковая. А вторая, как я поняла, очень властная женщина.
В общем, сын у меня – парень хороший, руки золотые, но вот женщины ему попадаются какие-то не те“.
Виктория добавляет, что из-за этой всей ситуации развалилась и ее семья.
„Муж перестал с сыном общаться, – констатирует она, – а вот с невесткой-изменщицей общается. На этом фоне он запил, мы развелись, он нашел другую, помоложе, но в итоге разошелся и с ней. Я одна ращу дочь. Так что эта история фактически разбила и нашу семью“.
Она считает, что это – очень несправедливо, когда в подобных ситуациях вешают алименты на бабушек и дедушек.
„Я бы не сказала, что невестке денег мало, – отмечает Виктория. – Просто за этим всем стоят ее хваткие родственники-бизнесмены, которые пытаются со всех выжать все, что можно. Но совесть должна же быть! Как можно снимать последнее с бабушек и дедушек? Я считаю, что нужно изменить закон, потому что бабушки и дедушки не должны из последних своих денег, отрывая от своей пенсии или крошечного дохода, платить еще и алименты!“
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