За себя и за сына. Алименты с бабушек и дедушек: как списать долги?

Виктория отмечает, что ее сын в 16 лет познакомился с девушкой, которая была его старше. „Он безумно ее любил, – рассказывает она. – И когда ему было 20, они поженились. Девушка – из богатой семьи, у ее родителей свой бизнес, и она очень известна здесь в Ида-Вирумаа“. Вскоре у пары родился ребенок, и Виктория в 39 лет стала бабушкой. „Я во внучке души не чаяла и не чаю до сих пор, – говорит она. – У нас с ней день рождения в один день. И сын мой ее очень любит“.

Развалила семью

В то время в Эстонии был кризис, с работой было плохо, и сын решил поехать на заработки в Финляндию.

„Дочке было лет 7–8 на тот момент, – говорит бабушка. – Он, значит, пахал в Финляндии, чтобы обеспечивать семью, а его жена тем временем загуляла…“

Сын был в шоке, когда приехал домой и узнал, что у нее уже другой. Попутно стало выясняться, что, пока его не было, его жена переспала чуть ли не со всеми его друзьями. Доброжелатели рассказали и о том, какая слава ходила о ней по всему городу.

„Он запил, не хотел больше жить… Он так ее любил, она и дочка были для него всем! Я думала, он покончит с собой, такой он был потерянный, – вспоминает обеспокоенная мать. – Я постоянно к нему ходила, поддерживала, но постоянно было ощущение, что вот-вот он окажется в петле. Я очень за него тогда переживала, постоянно караулила, чтобы он ничего с собой не сделал…“

Тем временем, несмотря на то, что семья невестки была зажиточной, бывшая жена сына подала на него в суд на алименты.

„Так как он не работал и собирал себя буквально по кусочкам, то платить было нечем, – констатирует Виктория. – Дело передали судебному исполнителю“.

А затем бывшая невестка подала в суд и на Викторию с мужем.

„Она хотела, чтобы мы выплачивали содержание на внучку, раз ее отец не может это делать, – говорит бабушка. – И суд в итоге постановил, что мы с мужем должны платить на содержание внучки – каждый по 50 евро в месяц“.

И там, и тут