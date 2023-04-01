Осторожно! В Эстонии в обращении все больше фальшивых денег

Банк Эстонии сообщает в своем последнем годовом отчете, что в прошлом году в Эстонии было обнаружено 462 фальшивых банкноты. Это почти двукратный рост по сравнению с предыдущими годами: в 2021 году было обнаружено всего 263 подделки банкнот. В 2020 году было 393 подделки, а в 2019 году — 285.

На количество подделок повлияли три отдельных случая, в ходе которых было выявлено большое количество фальшивых банкнот. Примечательно, что Эстония по-прежнему является одной из стран с самой низкой распространенностью подделок по сравнению с другими странами еврозоны.

Больше всего подделок было номиналом 50 евро - всего 271 банкнота, что составило 59% от общего количества подделок в Эстонии. За банкнотой в 50 евро последовала банкнота в 500 евро, которых в прошлом году было обнаружено 82 подделки, 45 и 44 подделки банкноты в 10 и 20 евро соответственно.

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