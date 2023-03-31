Цены на газ вернулись к довоенному уровню: компания Eesti Gaas вновь снизила цену

„Цены на газ вернулись к довоенному уровню, к уровню осени 2021 года. Поскольку сегодня в европейских резервуарах находится вдвое больше газа, чем в прошлом году, мы ожидаем, что аналогичный уровень цен сохранится – по некоторым прогнозам, до конца следующего отопительного периода“, - рассказал председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.

Наиболее существенное снижение цен на газ имело место в декабре прошлого и в феврале этого года, когда Eesti Gaas сократила цену на природный газ на 35% и 50% соответственно.

Компания Eesti Gaas заключила соглашения с терминалами LNG, чтобы к осени этого года доставить в общей сложности десять газовозов – три поставки из США и Норвегии уже прибыли в литовский порт Клайпеды в январе и марте, и еще семь весной и летом прибудут в финский порт Инкоо.

Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в виде сжатого (CNG) и сжиженного природного газа (LNG), и управляет крупнейшей газораспределительной сетью страны. Предприятие активно действует на международном энергетическом рынке и развивает портфель возобновляемой энергии, производя и продавая солнечную энергию и „зеленый“ газ (биометан).

Eesti Gaas работает в Финляндии, Латвии, Литве и Польше под торговой маркой Elenger. В общей сложности концерн имеет 50 000 клиентов. После того, как в 2016 году компанию приобрело одно из крупнейших инвестиционных предприятий Эстонии Infortar, Elenger стал крупнейшим основанным на частном капитале газовым предприятием в регионе Финляндии-Балтии. В прошлом году более 70% продаж предприятия приходилось на внешние рынки.