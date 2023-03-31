Приготовьтесь: почти половина таллиннских автобусных линий изменит свой маршрут

Что и почему изменится?

Изменения необходимы, потому что строительство трамвайной линии Ванасадама, которое началось в марте и завершится осенью, постепенно закроет различные участки дороги, на которым прежде ездили автобусы и трамваи. Осенью будет завершена новая трамвайная линия на 2,5-километровом участке, который начинается на пересечении улиц Кивисилла и Гонсиори и продолжается до бульвара Пыхья; новая линия соединит важнейшие транспортные узлы Таллинна, и пересадка станет максимально простой. Однако до тех пор придется постепенно привыкать к новому порядку движения на дорогах и новым временным остановкам.

В этом материале представлены изменения, которые вступят в силу в следующий вторник, 4 апреля, и продлятся до конца мая, особое внимание здесь уделено автобусным маршрутам.

Изменения коснутся и трамвайных линий. С 17 апреля по 31 мая 2023 года будет прекращено движение трамвайных маршрутов №2 и 4, на этот период будет временно открыт трамвайный маршрут №6 Копли - Тонди. Кроме того, автобусные маршруты №15 и 58 частично заменят отмененные трамваи, уменьшатся интервалы автобусного маршрута № 55, он будет работать и по выходным.

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Почти половина таллиннских автобусов изменят движение

С 4 апреля изменится маршрут и расписание 26 автобусных маршрутов. Нынешние изменения вводятся почти на три месяца, до конца июня. Будет перенаправлено движение автобусных маршрутов № 1, 2, 8, 9, 11, 14, 18, 18А, 20, 20А, 23, 29, 31, 34, 35, 38, 40, 44, 46, 48, 51, 55, 60, 63, 67 и 68.

С 17 апреля также изменятся маршрут и расписание автобусов № 15, 58 и 29.

С июня по август автобусный терминал Виру будет закрыт, а движение четырех автобусных маршрутов (№ 1, 29, 40 и 48), которые остались там после 4 апреля, будет снова перенаправлено. Измененные в апреле автобусные маршруты продолжат движение по временной схеме до июля, то есть до окончания Праздника песни и танца.

Самые сложные места: Театральная площадь, улица Крейцвальди, кольцо Виру.