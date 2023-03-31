Приготовьтесь: почти половина таллиннских автобусных линий изменит свой маршрут
С 4 апреля маршруты и расписание меняются почти для половины таллиннских автобусных линий. Это одно из самых крупных и сложных изменений транспортного потока за последнее время: будут затронуты 29 автобусных маршрутов, изменятся и трамвайные. Все будет происходить поэтапно до осени; водителей просят по возможности избегать движения в центре города.
Что и почему изменится?
Изменения необходимы, потому что строительство трамвайной линии Ванасадама, которое началось в марте и завершится осенью, постепенно закроет различные участки дороги, на которым прежде ездили автобусы и трамваи. Осенью будет завершена новая трамвайная линия на 2,5-километровом участке, который начинается на пересечении улиц Кивисилла и Гонсиори и продолжается до бульвара Пыхья; новая линия соединит важнейшие транспортные узлы Таллинна, и пересадка станет максимально простой. Однако до тех пор придется постепенно привыкать к новому порядку движения на дорогах и новым временным остановкам.
В этом материале представлены изменения, которые вступят в силу в следующий вторник, 4 апреля, и продлятся до конца мая, особое внимание здесь уделено автобусным маршрутам.
Изменения коснутся и трамвайных линий. С 17 апреля по 31 мая 2023 года будет прекращено движение трамвайных маршрутов №2 и 4, на этот период будет временно открыт трамвайный маршрут №6 Копли - Тонди. Кроме того, автобусные маршруты №15 и 58 частично заменят отмененные трамваи, уменьшатся интервалы автобусного маршрута № 55, он будет работать и по выходным.
Почти половина таллиннских автобусов изменят движение
С 4 апреля изменится маршрут и расписание 26 автобусных маршрутов. Нынешние изменения вводятся почти на три месяца, до конца июня. Будет перенаправлено движение автобусных маршрутов № 1, 2, 8, 9, 11, 14, 18, 18А, 20, 20А, 23, 29, 31, 34, 35, 38, 40, 44, 46, 48, 51, 55, 60, 63, 67 и 68.
С 17 апреля также изменятся маршрут и расписание автобусов № 15, 58 и 29.
С июня по август автобусный терминал Виру будет закрыт, а движение четырех автобусных маршрутов (№ 1, 29, 40 и 48), которые остались там после 4 апреля, будет снова перенаправлено. Измененные в апреле автобусные маршруты продолжат движение по временной схеме до июля, то есть до окончания Праздника песни и танца.
Самые сложные места: Театральная площадь, улица Крейцвальди, кольцо Виру.
Легко точно не будет, переход на временное управление дорожным движением и привыкание к нему потребуют времени. По словам председателя Таллиннского транспортного департамента Андреса Харьо, первые несколько недель будут для пользователей общественного транспорта нелегкими. „С точки зрения общественного транспорта это, безусловно, самая крупная и сложная реорганизация из всех, что были, а также самая продолжительная по времени“, — признает он.
„Нужно учитывать, что схема движения в центре города существенно изменилась, общественный транспорт интенсивнее ходит по тем улицы, которые раньше использовались меньше или вовсе не использовались. Точно так же пользователи общественного транспорта должны привыкнуть к временной схеме, и многие - изменить привычные способы пользования общественным транспортом, как с точки зрения пересадок, так и с точки зрения изменения местоположения остановок“.
Харьо перечисляет места, которые были наиболее проблемными для организаторов транспортного сообщения: район Театральной площади, бульвар Рявала, левый поворот с Тартуского шоссе на улицу Крейцвальди, а также увеличение потока движущихся через Вируское кольцо автобусов. „Мы должны учитывать, что во всех перечисленных выше местах могут быть проблемы с движением транспорта. Проблемных мест может оказаться и больше, невозможно полностью это исключить“.
Адаптация, вероятно, осложняется тем, что линии меняют свою работу поэтапно — нужно время, чтобы привыкнуть к чему-то новому. Таким образом, то, что сейчас меняется в начале апреля, — это только начало, потому что пассажиры общественного транспорта, скорее всего, больше пострадают от изменений трамвайных маршрутов. По словам Харьо, наибольшее влияние окажет закрытие трамвайных линий № 2 и 4, начиная с середины апреля, и это изменение, вероятно, будет самым непривычным для пользователей этих линий.
Автолюбителей просят избегать центра города
„Мы рекомендуем учитывать работы по строительству трамвайной линии Ванасадама при поездке на автомобиле и, по возможности, не ездить через центр города, выбирая альтернативный маршрут. Понятно, что для этого придется проехать больше, но это, безусловно, оптимальнее с точки зрения времени и окружающей среды. Чтобы добраться до центра города, мы рекомендуем пользоваться общественным транспортом, но имейте в виду, что автобусы также пойдут в объезд“, — объясняет Харьо.
При составлении новых планов мы постарались сделать их такими, чтобы не было лишних пробок и задержек городских автобусов. Однако изменившаяся транспортная нагрузка может принести неожиданности.
„Расписание также изменено с учетом реорганизации движения, но, учитывая загруженность дорог, возможны отклонения от расписания в зависимости от места и времени. Если на объездном маршруте произойдет авария, задержка может быть более продолжительной. Очень сложно рекомендовать точный запас дополнительного времени, но определенно нужно будет закладывать больше времени, чтобы добраться до пункта назначения.
На временных автобусных остановках установят скамейки
Также появится несколько новых временных остановок в центре Таллинна - на улицах Ахтри, Крецвальди и везде, где пересаживаются пассажиры изменившихся линий. Невозможно построить новые остановки - поэтому вы должны иметь в виду, что спрятаться от дождливой погоды или палящего солнца не получится.
„Временные остановки будут обозначены знаком и, по возможности, оборудованы скамейкой и урной. Крытые павильоны для временных остановок не планируются, потому что, к сожалению, временно установить их везде невозможно“, — объясняет Харьо.
Информация о реорганизации общественного транспорта будет размещена на существующих остановках вместе с описанием маршрутов и схемами. Вся информация будет доступна и на сайте transport.tallinn.ee. На этой странице также есть „Планировщик поездок“, заточенный под новое расписание, который поможет выбрать варианты для оптимального перемещения в пункт назначения. Это информация станет доступной с момента вступления изменений в силу.
Реорганизация может коснуться и других линий
Наверное, было бы неплохо указать, что есть и те маршруты, по поводу которых пассажиры могут выдохнуть, - никаких изменений на них не будет, - но составлять такой список несколько преждевременно. Строительство трамвайных путей в Ванасадама - лишь один из проектов, ремонты дорог могут повлиять и на другие маршруты.
Глава Таллиннского транспортного департамента Андрес Харьо призывает пассажиров тщательно продумать свой маршрут в центре и заранее ознакомиться с изменениями, чтобы быть более подготовленными. „Следует иметь в виду, что путь пешком также может стать более длительным, и потому стоит закладывать больше времени, чтобы добраться до места назначения. На данный момент мы просим отнестись с пониманием ко всем участникам дорожного движения и заранее приносим извинения за возможные неудобства и технические сбои!“