ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ТЕРМИНАЛА В ЦЕНТРЕ ВИРУ | Куда идти, если вы привыкли делать пересадку/начинать путешествие в Центре Виру?

Если вы привыкли садиться на эти автобусы на терминале Виру, то:

Для маршрутов 14, 18, 18А, 20А — идите до остановки Виру, она находится на Пярнуском шоссе, недалеко от Мусумяэ. У автобусов 14, 18 и 18А конечная остановка находится между центром Виру и Драматическим театром на временной остановке Виру на Пярнуском шоссе, примерно в 100 м от обычной остановки Виру со стороны Драматического театра. Раньше эти автобусы делали конечную остановку перед отелем на улице А. Лайкмаа. На той же временной остановке можно сесть на проходящие автобусные маршруты 5, 20, 20А, 36 и 73. В частности, на маршрутах 20 и 20А можно доехать портового терминала D.

Для маршрута 15 — с 17 апреля нужно будет идти до остановки Эстония, которая находится на Театральной площади, через дорогу от театра „Эстония“, на участке между „Солярисом“ и Академической библиотекой. Имейте в виду, что нагрузка на эту остановку большая, поэтому здесь может быть длинная очередь из автобусов.

Категорически не рекомендуется сразу бежать к своему автобусу, если он виден издалека, следует дождаться, пока автобус подойдет к своей остановочной площадке, только тогда он остановится, выпустит людей и заберет новых пассажиров.

Для маршрутов 35, 44, 51, 60, 63 — идите до остановки Хобуяама. Эти маршруты разворачиваются на круге Виру, остановки Хобуяама по обеим сторонам Нарвского шоссе функционируют.

Для маршрута 34 — те, кто направляется в Мууга, должны дойти до временной остановки Ахтри. Она находится на улице Ахтри, рядом с существующей автобусной остановкой.

NB! Так как больше нет возможности добраться из Мууга напрямую в центр города, пассажиры этого автобусного маршрута должны рассмотреть возможность пересадки раньше, например, на остановке Поска.