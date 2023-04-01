ФОТО | Застройка легендарного ипподрома в Таллинне стала еще на шаг ближе

„Радует, что мы можем плотно сотрудничать с городом и стать первыми, кто делает это, руководствуясь новыми принципами. Уже сейчас переехавший в Сауэ новый ипподром готов к передаче в пользование, а зона застройки в центре города на территории ипподрома вскоре придаст городскому пространству дополнительную ценность“, - прокомментировал член правления Alfa Property OÜ Яанус Микк.

Принимая во внимание масштабность детальной планировки и её значимость для целостного развития района, Alfa Property обязуется построить несколько общественных участков дорог и тротуары в районе застройки. Застройщик также частично финансирует строительство ливневой канализации, которая будет обслуживать помимо застройки ипподрома и другие объекты, которые будут построены или уже имеются в этом районе. Ливневую канализацию построит город.

Вице-мэр подчеркнул, что это первое соглашение о сотрудничестве, которое подписано на основании принятого в декабре прошлого года постановления о порядке строительства и финансирования строений общего пользования. „Постановление унифицировало принципы софинансирования создания общественной инфраструктуры. Четкое описание снижает риск заключения договоров, которые могут навредить городу или застройщику, а также обеспечивает равное обращение для всех застройщиков. Учитывая объем софинансирования застройки ипподрома, была применена новая ставка, которая составляет 20 евро на квадратный метр строящейся квартирной или офисной площади, плюс индекс цен на строительство “, - пояснил Свет.

„Застройка ипподрома реализуется частными предприятиями, но объем застройки настолько велик, что это неизбежно окажет влияние на весь район. Поэтому необходимо значительное софинансирование общественной инфраструктуры со стороны частных предприятий, - сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет . – Согласно подписанному сегодня договору, город обязуется составить для обслуживания зоны детальной планировки строительные проекты необходимой общественной инфраструктуры и организовать проведение соответствующих государственных тендеров, а Alfa Property OÜ со своей стороны обязуется участвовать в финансировании строительства названной инфраструктуры“.

„Квартал ипподрома – один из самых ценных районов Таллинна, который расположен в месте с хорошим доступом. Мы построим здесь один из самых привлекательных и качественных жилых кварталов, в котором запланирована 1000 новых квартир с потрясающими видами на Старый город и море. Рядом находится парк с хорошими условиями для занятий спортом, а менее чем на расстоянии километра – пляж Штромка“, - сказал председатель правления фирмы-застройщика жилого квартала Reterra Estate Рейго Рандметс.

„В бизнес-квартале ипподрома планируется построить четыре многофункциональных здания коммерческого назначения общей площадью до 130 000 м2. Квартал ипподрома - расположенный рядом с природой новый бизнес-городок в Таллинне, который откроет двери к новым возможностям. Здесь полноценная среда, в которой сотрудничество непременно приведет к результатам, здесь найдут свое место как маленькие, так и большие предприятия, независимо от сферы их деятельности. Квартал ипподрома создается для тех, кто ценит свое время. На сегодняшний день строительные проекты готовы, и мы снова можем представить ходатайства о разрешении на строительство в строительный регистр согласно процедуре, чтобы в ближайшем будущем приступить к строительным работам“, - добавил представитель собственника бизнес-квартала ипподрома EKE AS, руководитель застройки Карл Адер.

Квартал ипподрома – новая застройка в Таллинне, здесь запланировано строительство в общей сложности 350 000 м2 коммерческой и жилой площади с новой инфраструктурой, дорогами и коммуникациями. На территории ипподрома появится около тысячи квартир, при реализации проекта работу здесь смогут получить до 10 000 человек. На променаде от Палдиского шоссе до Мериметса теэ будут устроены парки, зоны отдыха на природе и пруд, чтобы жители района могли отдохнуть.

Торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между городом и застройщиком состоялось на месте будущей застройки на Таллиннском ипподроме. Договор подпиcали исполняющий обязанности руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Хейго Янес и член правления Alfa Property OÜ Яанус Микк.

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