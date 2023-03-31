Внимание! Закрывается для движения одна из улиц в центре Таллинна

Для местных жителей будет обеспечен подъезд со стороны улицы Крейцвальди.

На улице Пронкси в обоих направлениях будет открыто по одной полосе и транспортные средства, которые раньше могли со стороны Тартуского шоссе повернуть направо на улицу Кундери, теперь смогут свернуть направо на улицу Гонсиори. Закрытие улицы Кундери вызвано масштабными строительными работами.

Крупномасштабные работы по строительству подземных коммуникаций пройдут на участке от перекрестка улиц Кундери и Пронкси и далее по Кундери.

В ходе масштабной реконструкции улиц Йыэ и Пронкси, которая началась осенью прошлого года, городское пространство, которое было ориентировано главным образом на автомобили, станет современной и безопасной средой, учитывающей интересы всех участников движения. В результате реконструкции улучшатся возможности для передвижения пешеходов, будут построены отделенные от проезжей части велодорожки, а также небольшие благоустроенные уголки для отдыха горожан.

На обеих улицах станет больше зеленых насаждений – их украсит аллея из высаженных по обе стороны деревьев. Всего будет высажено 43 новых дерева и 1372 кустарника.

Работы включают реконструкцию всех подземных коммуникаций – системы электро-, газо- и водоснабжения, а также канализации. Также будет установлено новое уличное освещение.

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