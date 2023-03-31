ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | На Эстонию обрушится снегопад(1)
Агентство окружающей среды предупреждает о снегопаде, который накроет страну в пятницу вечером, возрастет опасность обледенения дорог.
В первую очередь предупреждение касается Ида-Вирумаа, Йыгевамаа, Ярвамаа, Ляэне-Вирумаа, Вырумаа.
Ночью над Эстонией будет главенствовать область низкого давления. Ночью и утром 1 апреля снег пройдет преимущественно в центральной, восточной и северо-восточной части страны, местами метель. На дорогах опасность обледенения. Северо-восточный ветер на материке усилится до 13, на побережье порывами до 17 м/с. Толщина снега к утру составит 7 см, в Вирумаа местами до 10 см.
1 апреля днем снегопад на материке в нескольких местах продолжится, к вечеру ослабнет.
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