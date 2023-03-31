ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | На Эстонию обрушится снегопад

Ночью над Эстонией будет главенствовать область низкого давления. Ночью и утром 1 апреля снег пройдет преимущественно в центральной, восточной и северо-восточной части страны, местами метель. На дорогах опасность обледенения. Северо-восточный ветер на материке усилится до 13, на побережье порывами до 17 м/с. Толщина снега к утру составит 7 см, в Вирумаа местами до 10 см.