ОШИБОЧКА ВЫШЛА | В Riigi Teataja написали, что Стальнухин получит от государства более 80 000 евро

Руководитель по коммуникации Государственной службы по организации выборов Кристи Собак сказала, что речь идет о человеческом факторе при публикации решения в Riigi Teataja. Сейчас эта ошибка исправлена. „Текст решения Государственной избирательной комиссии был корректным“, - сказала она.

На выборах в Рийгикогу и в Европарламент за каждого кандидата необходимо внести залог. На выборах в Рийгикогу размер залога составляет однократную минимальную ставку месячной заработной платы, то есть в этом году 654 евро. Политические партии, прошедшие в Рийгикогу и представившие полные списки, заплатили в общей сложности по 81 750 евро.

На выборах в Рийгикогу и в Европейский парламент за каждого кандидата необходимо заплатить залог. Размер залога на выборах в Рийгикогу – однократная минимальная ставка месячной заработной платы; на выборах в Европейский парламент – пятикратная минимальная ставка месячной заработной платы. На выборах в Рийгикогу залог возвращается, если кандидата избирают в парламент или если он получает по меньшей мере половину простой квоты голосов в своем избирательном округе, или в случае, если кандидаты от партии по всей стране набрали не менее 5 % голосов. На выборах в Европейский парламент залог возвращается, если независимый кандидат или партия набрали не менее 5 % голосов по всей стране.

Исходя из закона, избирательная комиссия приняла решение о возврате залога политическим партиям, которые прошли в парламент. Также залог возвращается независимому кандидату, набравшему более половины простой квоты в своем избирательном округе, что позволяет Михаилу Стальнухину получить обратно уплаченные им деньги. Стальнухин баллотировался в округе Ида-Вирумаа и получил 4578 голосов. Как одиночному кандидату ему вернут 654 евро.

На выборах в Рийгикогу залог возвращается, если кандидата избирают или если он набирает в избирательном округе не менее половины простой квоты, либо если кандидаты партии набрали по всей стране не менее 5% голосов. Не подлежащий возврату залог в размере 141 918 евро будет перечислен в доход государства.

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