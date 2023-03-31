ОШИБОЧКА ВЫШЛА | В Riigi Teataja написали, что Стальнухин получит от государства более 80 000 евро(3)
Вчера в Riigi Teataja было опубликовано решение о возврате залога, в котором говорится, что Михаилу Стальнухину, баллотировавшемуся в Рийгикогу в качестве независимого кандидата, будет возмещено 81 750 евро. К настоящему моменту ошибка исправлена.
Руководитель по коммуникации Государственной службы по организации выборов Кристи Собак сказала, что речь идет о человеческом факторе при публикации решения в Riigi Teataja. Сейчас эта ошибка исправлена. „Текст решения Государственной избирательной комиссии был корректным“, - сказала она.
На выборах в Рийгикогу и в Европарламент за каждого кандидата необходимо внести залог. На выборах в Рийгикогу размер залога составляет однократную минимальную ставку месячной заработной платы, то есть в этом году 654 евро. Политические партии, прошедшие в Рийгикогу и представившие полные списки, заплатили в общей сложности по 81 750 евро.
Исходя из закона, избирательная комиссия приняла решение о возврате залога политическим партиям, которые прошли в парламент. Также залог возвращается независимому кандидату, набравшему более половины простой квоты в своем избирательном округе, что позволяет Михаилу Стальнухину получить обратно уплаченные им деньги. Стальнухин баллотировался в округе Ида-Вирумаа и получил 4578 голосов. Как одиночному кандидату ему вернут 654 евро.
На выборах в Рийгикогу залог возвращается, если кандидата избирают или если он набирает в избирательном округе не менее половины простой квоты, либо если кандидаты партии набрали по всей стране не менее 5% голосов. Не подлежащий возврату залог в размере 141 918 евро будет перечислен в доход государства.
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