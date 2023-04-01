Избиение на поминках и поджог входной двери: недавно вышедший из тюрьмы рецидивист снова отправится за решетку?

Пасмурный летний вечер. Компания знакомых собирается во дворе в Тарту, чтобы почтить память ушедшего друга. Когда хозяин налил Рийне, жене 37-летнего Тийта, новую порцию горячительного, Тийт решает, что с нее хватит, и опрокидывает стакан, выливая водочный коктейль на землю. Что происходит дальше, немного отличается в версии каждого участника, но несомненно одно: Тийт заканчивает вечер в больнице, где у него диагностируют перелом носа, множество царапин и синяков.