ЧП и криминал
01.04.2023, 19:02

Избиение на поминках и поджог входной двери: недавно вышедший из тюрьмы рецидивист снова отправится за решетку?

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Андри Ладев яростно скрывал свое лицо на суде
Андри Ладев яростно скрывал свое лицо на суде
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Рецидивист обвиняется в насильственных преступлениях, совершенных через несколько месяцев после выхода из тюрьмы, пишет Eesti Päevaleht.

Пасмурный летний вечер. Компания знакомых собирается во дворе в Тарту, чтобы почтить память ушедшего друга. Когда хозяин налил Рийне, жене 37-летнего Тийта, новую порцию горячительного, Тийт решает, что с нее хватит, и опрокидывает стакан, выливая водочный коктейль на землю. Что происходит дальше, немного отличается в версии каждого участника, но несомненно одно: Тийт заканчивает вечер в больнице, где у него диагностируют перелом носа, множество царапин и синяков.

Вечером 29 сентября загорается дверь дома Тийта и Рийны. Оба получают отравление угарным газом, и куртка Рийны, которая висит у двери, тоже подгорела. Прибывшие следователи обнаруживают, что дверь обрызгана горючим материалом, и находят на земле полусгоревшую спичку. Итог? Прокурор Кюлли Сакс (а также Тийт и Рийна) считают, что виновен 33-летний Андри Ладев.

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