31.03.2023, 12:20
ВИДЕО | Вы его знаете? Полиция просит помощи в поисках „веселого“ вандала
Ляэнеская префектура полиции просит помощи в поисках потенциально самого „веселого“ вандала Эстонии.
Полиция просит помощи в установлении личности изображенного на видео мужчины. Его подозревают в совершении в декабре 2022 года в Курессааре преступления против имущества.
Полиция просит всех, кто узнает этого человек, сообщить об этом по номеру 4549 758 или имейлу ilme.ounapuu@politsei.ee.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.