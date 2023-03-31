Дорогу искусственному интеллекту: предприятия получили десятки тысяч евро для разработки инновационных решений в своем производстве
Восемь компаний получили финансирование для развития своих проектов в мастерской по искусственному интеллекту (ИИ) или Al, организованной научно-деловым городком Технополь. Всего в пилотные проекты будет инвестировано 257 950 евро.
В ходе двухдневного семинара 17 компаний разработали свои пилотные проекты, работой которых руководили опытные ключевые менторы и эксперты по искусственному интеллекту. По окончании семинара план проекта и результаты работы были представлены экспертному совету, отобранные команды которого также получили финансирование для реализации проекта. В состав группы экспертов вошли Андри Харан (Министерство экономики и коммуникаций), Юхан Мадис Gerr (Flow It), Карте Эльяс (Центр искусственного интеллекта и робототехники AIRE-EDIH), Меэлис Бергманн (Flir Systems) и Вельо Коннимойс (Radius Machining).
По словам руководителя по бизнес-развитию Технополя Мартина Горошко, 17 промышленных и производственных компаний в течение двух дней активно участвовали в описании плана внедрения и пилотного проекта технологий искусственного интеллекта.
„Послужной список участников программы развития искусственного интеллекта Технополя до сих пор иллюстрирует растущий интерес и потребность в искусственном интеллекте. Я рад, что целых 14 компаний смогли выполнить план и доказать в финале, как ИИ принесет им как технологический, так и бизнес-успех. Эти пилотные проекты хорошо показывают, как решения ИИ можно использовать для инноваций в самых разных компаниях и областях“, — сказал Горошко, добавив, что программа развития ИИ соответствует цели Технополя по поддержке компаний, меняющих мир.
По итогам семинара финансирование для реализации своих пилотных проектов получили: LightCode Photonics (50 000 евро), Grader Services (37 500 евро), Marduk Technologies (35 000 евро), Nordecon (35 000 евро), Tarmetec (34 200 евро), Elcogen (26 250 евро), RAIKU Packaging (20 000 евро) и Robus Athletic (20 000 евро).
LightCode Photonics планирует применять искусственный интеллект для разработки продуктов. Терье Эйхельманн, соучредитель компании и директор по развитию бизнеса, сказала, что программа, созданная Технополем, и возможности поддержки наукоемких компаний в использовании решений искусственного интеллекта, безусловно, являются вишенкой на торте для любой компании, которая хочет иметь большее влияние и разрабатывать более разумные решения.
„Благодаря программе LightCode Photonics может создавать большую ценность для своих клиентов с помощью решений ИИ, и, в широком плане, помогает промышленному сектору быть более конкурентоспособным за счет робототехники и увеличивать экспортные мощности. Наша 3D-камера с искусственным интеллектом поможет роботам лучше функционировать в будущем, работать более рентабельно и более устойчиво во всех смыслах. Эксперты и наставники, включенные в программу, являются бесспорными лидерами в своей области, с которыми преодоленное невозможное становится захватывающим путешествием для каждой компании“, — сказал Эйхельманн.
Nordecon хочет решить проблему, как максимально эффективно получить наглядный и в то же время всесторонний обзор того, что происходит на строительной площадке, и как использовать собранные данные в оперативном управлении строительной деятельностью. Компания получила 35 000 евро на разработку своего решения. Ристо Вахенурм, руководитель проекта цифровых решений Nordecon, сказал, что их цель — стать лидером рынка в области управления на основе данных в строительном секторе. „Семинар по искусственному интеллекту помогает сосредоточиться на самом главном и дает нам дополнительную возможность протестировать инновационные решения“, — сказал Вахенурм. По его словам, семинар оправдал их ожидания: „Команда и менторы Технополя преданы своему делу и поддерживают участника в процессе. Рекомендую участие всем командам, чьи проблемы, которые необходимо решить, предположительно могут быть решены с помощью искусственного интеллекта“.
Уже в апреле у компаний появится очередная возможность принять участие в AI-акселераторе Технополя. К участию приглашаются стартапы, зарегистрированные в Эстонии, команды существующих дочерних компаний, а также команды исследователей и студентов, чьи идеи и решения используют искусственный интеллект и нацелены как на отраслевые, так и на компании, интенсивно работающие с данными. Все компании, отобранные для участия в акселераторе ИИ, получат финансирование в размере 10 000 евро на реализацию проекта разработки.
Мастерская и акселератор Al являются частью программы развития искусственного интеллекта, запущенной Министерством экономики и коммуникаций, которую реализует Технополь. Программа развития ИИ состоит из четырех семинаров в 2023 и 2024 годах, в рамках которых будет распределено финансирование на проекты развития ИИ.
Следующий после весеннего семинар и возможность финансирования проектов разработки на основе ИИ состоится осенью этого года, и туда, помимо промышленных и производственных компаний, также приглашены представители других сфер.
Технополь, один из крупнейших научных и бизнес-городсков Скандинавии, стремится способствовать созданию и развитию технологических компаний мирового класса в Эстонии и поддерживать их выход на зарубежные рынки. С этой целью предлагается комплексное решение от коммерческой недвижимости до услуг по развитию бизнеса на основе потребностей в трех основных областях: наукоемкие технологии, зеленые технологии и технологии здравоохранения.