В МВД Эстонии ответили, будут ли аннулировать из-за незнания языка виды на жительство гражданам России

RusDelfi отправил запрос в Министерства внутренних дел по поводу того, рассматривается ли в Эстонии внести похожие поправки, как в Латвии. Пресс-секретарь Вейко Песур ответил, что в Эстонии этот вопрос не поднимался.

„Страшно подумать, если здесь тоже примут решение, ведь часто страны-соседки смотрят друг на друга, — делится россиянин Александр. — Сейчас и так достаточно много санкции и ограничений в отношении граждан с красными паспортами, например, ни по работе, ни по учебе приехать в Эстонию нельзя. Но здесь же многие планируют переждать войну, многие — получить в будущем гражданство. Эстонский язык — не самый легкий в плане изучения, просто так его за пару месяцев не подтянуть до уровня сдачи экзамена. Поэтому очень сочувствую землякам, решившим переехать в Латвию — сейчас им там придется несладко“.