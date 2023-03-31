В МВД Эстонии ответили, будут ли аннулировать из-за незнания языка виды на жительство гражданам России(22)
В Латвии приняли поправками к Закону об иммиграции, где говорится, что до 1 сентября граждане России, которые раньше были гражданами или негражданами Латвии, должны сдать экзамен на знание латышского языка. Без экзамена их постоянный вид на жительство будет аннулирован и им придется покинуть Латвию. RusDelfi отправил запрос в Министерство внутренних дел с вопросом о том, рассматривают ли такой же вариант в Эстонии.
RusDelfi отправил запрос в Министерства внутренних дел по поводу того, рассматривается ли в Эстонии внести похожие поправки, как в Латвии. Пресс-секретарь Вейко Песур ответил, что в Эстонии этот вопрос не поднимался.
Между тем, многие граждане России с временными и постоянными видами на жительство в Эстонии обеспокоены принятыми поправками к закону в Латвии.
„Страшно подумать, если здесь тоже примут решение, ведь часто страны-соседки смотрят друг на друга, — делится россиянин Александр. — Сейчас и так достаточно много санкции и ограничений в отношении граждан с красными паспортами, например, ни по работе, ни по учебе приехать в Эстонию нельзя. Но здесь же многие планируют переждать войну, многие — получить в будущем гражданство. Эстонский язык — не самый легкий в плане изучения, просто так его за пару месяцев не подтянуть до уровня сдачи экзамена. Поэтому очень сочувствую землякам, решившим переехать в Латвию — сейчас им там придется несладко“.
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