ФОТО | Уровень воды в озере Тамула достиг критического. Городу Выру сделано предупреждение о возможном наводнении

По данным Службы погоды, уровень воды в озере Тамула вышел ровно на критическую отметку - 220 см.

Фотограф Maaleht побывал сегодня на озере и сфотографировал футшток. Он показывает уровень воды немного по-другому - в сравнении с уровнем моря. В этом случае критическим считается уровень выше 69,7 метра.

На фотографии видно, что этот показатель уже превышен и вода находится на уровне 70,2 м.

Городу Выру сделано предупреждение о возможном наводнении, сказала изданию Maaleht начальник отдела гидрологии Агентства по окружающей среде Яна Пылднурк.

„Сейчас в Южной Эстонии самый большой паводок за последние десять лет. Выпало много осадков, теперь получили результат. Мы видим со спутниковых снимков, что низинные поймы и приозерные луга во многих местах подтоплены“, - сказала она.

Пылднурк подчеркнула, что к данному моменту рост уровня воды в Тамула существенно замедлился. „Быть может еще на сантиметр вырастет, но в ближайшее время, видимо, вновь начнется спад“, - сказала она.

Специалист Агентства по окружающей среде пообщалась с городскими властями, там заверили, что подготовились к возможному наводнению.

На домашней страничке Агентства по окружающей среде отмечается, что расположенный на берегу озера Тамула город Выру из-за своего географического расположения находится в зоне постоянной опасности подтопления. К тому риск увеличивает и протекающая рядом речка Выхангу.

Последний раз воды озера Тамула превышали критический уровень в 2011 и 2017 году.