ВИДЕО | Кая Каллас: статья в Politico появилась, скорее всего, потому, что мы наступили кому-то на мозоль

Как сказала Кая Каллас, представленные в статье утверждения опровергнуты, все сделано в соответствии с правилами. „На самом деле мы оказывали помощь Украине еще до того, как был создан совместный фонд, и совершенно очевидно, что тем, кто больше помогает, и вернут больше, так как они помогали еще раньше. В их число входим и мы. Эти упреки не соответствуют действительности. Такие статьи появляются, вероятно, потому, что мы кому-то наступили на мозоль“, - добавила она.

Как отметила Каллас, то, что мы оказываем помощь Украине, в первую очередь не нравится России. „Украина оказала сильное сопротивление. На самом деле мы смогли подтолкнуть и других европейских союзников, сумели сохранить единство. Прежде всего, это не нравится России, она очень сильна в таких информационных операциях, стремясь вбить клин между союзниками, чтобы мы стали выяснять отношения друг с другом. Если мы станем это делать, это ослабит нас“, - сказала Каллас.

Если будут высказываться подозрения в отношении системы, не повлияет ли это на вклад других стран в фонд помощи Украине? „Не думаю. Мы видим, что в других странах эта статья не вызвала такого резонанса. Нас это касается, поэтому наши СМИ об этом пишут, но я не думаю, что она будет иметь реальные последствия“,- сказала Каллас.

Как написало издание Politico, из-за ходатайств о возмещении военной помощи Украине, страны-члены ЕС рассорились, и евродепутаты уже заявили, что следует более четко прописать правила. Как сказала Кая Каллас, поскольку фонд помощи был создан после того, как в Украине началась война, то, безусловно, изменения, которые улучшат систему, возможны, и такие инициативы можно только приветствовать.