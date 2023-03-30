ВИДЕО | Глава Минфина о громадных компенсациях руководству Eesti Energia: не считаю это необходимым, не принято выплачивать такие суммы(4)
Совет госпредприятия Eesti Energia решил, что уходящие со своих постов члена правления концерна получат премии, которые доходят до сотен тысяч евро. Министр финансов Аннели Аккерманн сказала, что недовольна этим решением.
Аккерманн попросила совет Eesti Energia пересмотреть решение - должны ли члены правления, которые покидают предприятие 31 марта, получать такие крупные премиальные. По ее мнению, суммы могли бы быть и меньше, так как работа правления имела недостатки, поэтому премии неоправданно высоки. (Подробнее читайте здесь)
Совет концерна решил, что не видит причин менять свое решение. Это означает, что в течение следующего года главе Eesti Energia Хандо Суттеру будет выплачено, по всей видимости, 400 000 евро, финансовый директор Андри Авила, технологический директор Маргус Вальс и Агнес Роос (обслуживание клиентов и ИТ-сфера) получат около 260 000 евро.
Министр финансов говорит, что совет компании свободен в принятии решений, но лично она этим недовольна.
„По моему мнению, в государственных структурах Эстонии такие компенсации не выплачивались, я не считают их необходимыми. Но есть подписанный договор, договоры надо выполнять“, - сказала Аккерманн.
„В эстонской государственной структуре есть и другие очень крупные учреждения и люди, хранящие очень большие государственные секреты, но в общем в стране не приятно делать такие выплаты“, - сказала она.
Совет Eesti Energia собирался вчера, чтобы утвердить суммы. Общалась ли Аккерманн с членами совета после их вчерашнего заседания? „Я сегодня утром на общем собрании естественно видела Анне Мере (председатель совета Eesti Energia - ред.), но мы говорили об экономических результатах, а не о решении совета выплатить премии членам правления. Я, к сожалению, не могу этого изменить, могу лишь только им рекомендовать“, - сказала министр.
По словам Аккерманн, разногласия есть всегда, и она считает, что своим письмом всё сказала. „Здесь существует вопрос - в Эстонии есть комитет, который называет членов совета, и мне почему-то кажется, что они не ощущают, что собственник предприятия - это государство“.