ВИДЕО | Глава Минфина о громадных компенсациях руководству Eesti Energia: не считаю это необходимым, не принято выплачивать такие суммы

Аккерманн попросила совет Eesti Energia пересмотреть решение - должны ли члены правления, которые покидают предприятие 31 марта, получать такие крупные премиальные. По ее мнению, суммы могли бы быть и меньше, так как работа правления имела недостатки, поэтому премии неоправданно высоки. (Подробнее читайте здесь)

Совет концерна решил, что не видит причин менять свое решение. Это означает, что в течение следующего года главе Eesti Energia Хандо Суттеру будет выплачено, по всей видимости, 400 000 евро, финансовый директор Андри Авила, технологический директор Маргус Вальс и Агнес Роос (обслуживание клиентов и ИТ-сфера) получат около 260 000 евро.

Министр финансов говорит, что совет компании свободен в принятии решений, но лично она этим недовольна.

„По моему мнению, в государственных структурах Эстонии такие компенсации не выплачивались, я не считают их необходимыми. Но есть подписанный договор, договоры надо выполнять“, - сказала Аккерманн.

„В эстонской государственной структуре есть и другие очень крупные учреждения и люди, хранящие очень большие государственные секреты, но в общем в стране не приятно делать такие выплаты“, - сказала она.

Совет Eesti Energia собирался вчера, чтобы утвердить суммы. Общалась ли Аккерманн с членами совета после их вчерашнего заседания? „Я сегодня утром на общем собрании естественно видела Анне Мере (председатель совета Eesti Energia - ред.), но мы говорили об экономических результатах, а не о решении совета выплатить премии членам правления. Я, к сожалению, не могу этого изменить, могу лишь только им рекомендовать“, - сказала министр.

По словам Аккерманн, разногласия есть всегда, и она считает, что своим письмом всё сказала. „Здесь существует вопрос - в Эстонии есть комитет, который называет членов совета, и мне почему-то кажется, что они не ощущают, что собственник предприятия - это государство“.