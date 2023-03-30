ВИДЕО | Кая Каллас в пух и прах разнесла Eesti Energia

Кая Каллас выразила удовлетворение тем, что на прошлой неделе на Совете Европы было утверждено выделение Украине 1 млн снарядов калибра 155 мм. „Для нас важно, что голос Эстонии слышат и наши предложения имеют вес. Также это четкий сигнал военный промышленности, что будут новые заказы“, - сказала Каллас. Теперь важно продолжать работать над созданием специального трибунала для Россия. Эстония продолжает выступать за снижение полотка цен на российскую нефть.

Для маленьких государств крайне важен единый рынок. Банк Эстонии опубликовал новый прогноз, в котором есть и положительные, и отрицательные моменты, сказала премьер-министр. Положительное: средняя зарплата растет, а цены растут сейчас не так быстро, поэтому покупательская способность возвращается. Показатели рынка безработицы также хорошие. Из отрицательного: экономический рост будет не таким быстрым, как предполагалось ранее, и с этим следует считаться при ведении коалиционных переговоров.

Каллас отметила, что ее „немного беспокоит“ то, что сейчас на мировом рынке цены на газ и электричество упали до довоенного уровня, но поставщики не торопятся снижать цены для потребителей. Кроме этого, по мнению главы правительства, в сложившейся ситуации для госкомпаний неприемлемо выплачивать большие премии руководству. Более подробно о ситуации с премиями читайте ЗДЕСЬ.

Пеэп Петерсон сообщил, что с 1 апреля Больничная касса станет Кассой здоровья. Идея заключается в том, чтобы в рамках системного подхода основные усилия направлять на вторичный уровень превенции, то есть на уровень, для которого требуется медицинские манипуляции. Превенцией на первичном уровне по-прежнему будет заниматься Институт развития здоровья. Петерсон подчеркнул, что система здравоохранения должна довести заболевшего человека до полного выздоровления, чтобы он больше не возвращался с этой проблемой.

Скандал вокруг Eesti Energia