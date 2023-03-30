ВИДЕО | Кая Каллас в пух и прах разнесла Eesti Energia(17)
В 12 часов в Доме Стенбока состоялась пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Рийна Солман, министр здоровья и труда Пеэп Петерсон и министр финансов Аннели Аккерманн.
Кая Каллас выразила удовлетворение тем, что на прошлой неделе на Совете Европы было утверждено выделение Украине 1 млн снарядов калибра 155 мм. „Для нас важно, что голос Эстонии слышат и наши предложения имеют вес. Также это четкий сигнал военный промышленности, что будут новые заказы“, - сказала Каллас. Теперь важно продолжать работать над созданием специального трибунала для Россия. Эстония продолжает выступать за снижение полотка цен на российскую нефть.
Для маленьких государств крайне важен единый рынок. Банк Эстонии опубликовал новый прогноз, в котором есть и положительные, и отрицательные моменты, сказала премьер-министр. Положительное: средняя зарплата растет, а цены растут сейчас не так быстро, поэтому покупательская способность возвращается. Показатели рынка безработицы также хорошие. Из отрицательного: экономический рост будет не таким быстрым, как предполагалось ранее, и с этим следует считаться при ведении коалиционных переговоров.
Каллас отметила, что ее „немного беспокоит“ то, что сейчас на мировом рынке цены на газ и электричество упали до довоенного уровня, но поставщики не торопятся снижать цены для потребителей. Кроме этого, по мнению главы правительства, в сложившейся ситуации для госкомпаний неприемлемо выплачивать большие премии руководству. Более подробно о ситуации с премиями читайте ЗДЕСЬ.
Пеэп Петерсон сообщил, что с 1 апреля Больничная касса станет Кассой здоровья. Идея заключается в том, чтобы в рамках системного подхода основные усилия направлять на вторичный уровень превенции, то есть на уровень, для которого требуется медицинские манипуляции. Превенцией на первичном уровне по-прежнему будет заниматься Институт развития здоровья. Петерсон подчеркнул, что система здравоохранения должна довести заболевшего человека до полного выздоровления, чтобы он больше не возвращался с этой проблемой.
Скандал вокруг Eesti Energia
Много эмоций у министров вызвал вопрос журналиста относительно премий руководству Eesti Energia. Журналист поинтересовался у Каллас, не является ли инициатива не выплачивать руководству концерна плату, „следующую из договора“, ее инициативой, на что Каллас ответила, что до этого правительство вело себя довольно сдержанно и публично не вменяло руководству Eesti Energia в вину плохую работу. „Мы как государство являемся владельцем Eesti Energia. Это означает, что собственники имеют ожидания. Ожидания собственника мы фиксируем в том числе в виде решений. Eesti Energia должна воплощать их в жизнь. Eesti Energia должна быть частью государства, а не играть против него и его интересов“, - отметила Каллас.
По ее словам, список вещей, с которым руководство Eesti Energia не справилось, действуя вразрез с ожиданиями собственника, очень длинный. „Приведу пару примеров. Опустошение Elektrilevi. Когда государство об этом узнало, то на уровне правительства приняло решение вернуть этих людей и ресурсы, поскольку они необходимы на случай возникновения перебоев с электричеством, либо для того, чтобы этих перебоев не происходило вовсе. Они этого не сделали, и тогда начался период штормов на Сааремаа. Люди неделями сидели без электричества, и за это никто не ответил“, - возмутилась премьер-министр.
В качестве второго примера Каллас привела вопрос охлаждающей воды на электростанциях в Нарве. „По-моему, это было в марте, как только началась война. Нам нужно было минимизировать все риски. Мы передали все эти решения Eesti Energia, а в августе выясняется, что ничего не сделано“, - сказала Каллас и добавила, что таких ситуаций было много. „Мы абсолютно недовольны руководством Eesti Energia. Как можно выплачивать им премии в ситуации, когда они не справились со своими задачами? Еще и такие премии! Это просто уму непостижимо“.
Она отметила, что до государства, то есть до людей, не дошла и большая прибыль Eesti Energia. Тем более, что, как заметила премьер-министр, эта прибыль возникла не в результате хорошей работы, а в результате роста цен.
Отвечая непосредственно на вопрос, Каллас сказала, что это была не ее инициатива, поскольку тему впервые подняло Министерство финансов.
Смотрите запись пресс-конференции с синхронным переводом на русский язык!
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