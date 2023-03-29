Таллинн попал в число самых счастливых городов мира

Институт качества жизни ежегодно вручает 200 городам награду Счастливого города, это событие создано для оценивания благополучия населения городов и улучшения жизни в городах по всему миру. Золотой сертификат получают города, занявшие в рейтинге с 1 по 23 место, серебряный сертификат – с 24 по 100 место, бронзовый сертификат вручают городам, занявшим со 101 по 200 место.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт выразил по этому случаю признательность. „Полученный бронзовый сертификат – важная веха, его получение показывает, что город движется в верном направлении в области улучшения качества жизни, - сказал мэр. – Таллинн с каждым днем становится все более удобным, приятным и чистым городом будущего“.

На вершине рейтинга оказались три европейских города – Орхус, Амстердам и Берген. В первой тройке серебряной группы – Берлин, Лаппеэнранта и Сингапур. В первой тройке бронзового списка оказались Инсбрук, Милан и Волькерсдорф. Среди стран Балтии в числе самых счастливых городов мира оказались также Вильнюс – на 151 месте, и Рига – на 146-м.

Институт качества жизни проводит исследования связанных с качеством жизни областей, отслеживает, анализирует и изучает сферы, которые связаны с принятием решений в обществе, формированием социальной политики, наличием общественных услуг, а также с эффективностью реагирования на кризисы и вызовы, стоящие перед обществом. Институт выделяет 200 городов, в которых образование, политика вовлечения населения, экономика, мобильность, защита окружающей среды, доступ к зеленым зонам и инновации заметны в используемых решениях, которые имеют прямое влияние на качество жизни населения.

Награду стали вручать, исходя из убеждения, что жизнь в городе должна удовлетворять потребности горожан, быть успешной, энергичной и приближать людей к наполненной смыслом жизни.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.