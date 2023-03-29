Ученикам школы мызы Васта было отправлено порно-видео с аккаунта педагога. Полиция возбудила уголовное дело

Директор Сильва Кийли сообщила, что в начале этой недели школа решила подать заявление в полицию, так как есть подозрения, что кто-то завладел паролем учителя. „Но опять же, мы не специалисты. Мы сделали то, что от нас зависело, и сейчас полиция проводит дальнейшее расследование“, — сказала она и добавила, что письмо было отправлено ночью, а вход в аккаунт был выполнен неизвестно откуда.

Кийли сказала, что было отправлено несколько сообщений, а в тексте, сопровождавшем видео, были нецензурные слова. „Мы не знаем, насколько большим было число получателей. Теперь полиция действительно должна выяснить, какой ущерб причинило это сообщение“, — сказала она, добавив, что в e-Kool можно использовать вариант двухфакторной аутентификации. „Точно так же, как вы не можете войти в банк, используя только пароль, e-Kool тоже можно обезопасить“, — сказала она. В систему можно войти через пароль, Mobiil ID, ID-карту и Smart ID.