29.03.2023, 19:06
Ученикам школы мызы Васта было отправлено порно-видео с аккаунта педагога. Полиция возбудила уголовное дело
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Ссылка на порно-видео была отправлена ученикам и родителям школы мызы Васта в Ляэне-Вирумаа через аккаунт учителя в e-Kool. Руководство подозревает, что это был чей-то злонамеренный поступок.
Директор Сильва Кийли сообщила, что в начале этой недели школа решила подать заявление в полицию, так как есть подозрения, что кто-то завладел паролем учителя. „Но опять же, мы не специалисты. Мы сделали то, что от нас зависело, и сейчас полиция проводит дальнейшее расследование“, — сказала она и добавила, что письмо было отправлено ночью, а вход в аккаунт был выполнен неизвестно откуда.