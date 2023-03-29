ВИДЕО | Полиция: пьяный хулиган без прав получил по заслугам

Запечатленные на видео события произошли в середине марта, когда в городе Кивиыли полицейские для обычной проверки дали знак остановиться минивэну Dodge.

Вместо остановки водитель решил прибавить газу и скрыться от стражей порядка. Водитель мчался по встречной полосе, разделительному островку, обгоняя другие машины, ставя в опасность пешеходов, и всё это на скорости, неприемлемой в городе.

В конце концов водитель решил остановиться. При проверке 24-летнего водителя и его транспортного средства выяснился ряд причин, по которым молодой мужчина старался избежать встречи с полицейскими.

Во-первых, он был пьян. Во-вторых, не имел прав. В третьих, у машины не было обязательной дорожной страховки, и, наконец, у автомобиля не был пройден техосмотр. Молодого человека отстранили от управления машиной и задержали.

Через пару дней дорожный хулиган предстал перед судом, где ему за все нарушения назначили наказание в виде ареста сроком почти на месяц. В тюрьму отбывать наказание нарушитель отправился прямо из зала суда. Там у него будет 25 дней поразмышлять, согласуется ли его поведение с действующими в обществе нормами, и какие последствия могли повлечь его автогонки в городском пространстве.

„Мораль сей истории проста - если не можешь соблюдать правила дорожного движения, то за бессмысленный риск и угрозу другим участникам дорожного движения последует наказание“, - резюмируют правоохранители Идаской префектуры.

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