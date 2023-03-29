29.03.2023, 15:14
Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Таллинне женщины
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Пыхья-Таллинне 52-летней Ану. По состоянию здоровья женщина может оказаться в опасности.
Близкие сообщили полиции, что Ану не появилась на работе, ее нет и по месту жительства. Последний раз близкие с женщиной контактировали вчера. По их словам, Ану любит прогуливаться в районе Штромки.
Она ушла из дома без документов и мобильного телефона.
Рост женщины 170 см, волосы светлые.
Полиция просит всех, кто видел женщину, позвонить по номеру 112.
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