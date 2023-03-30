ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | В какое время работник может использовать свой обеденный перерыв?

Отвечает ведущий юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев:

Работодатель обязан организовать работу таким образом, чтобы совершеннолетнему работнику за каждые 6 часов работы были обеспечены не менее 30 минут для отдыха и приема пищи. Несовершеннолетнему работнику не менее 30 минут для отдыха и приема пищи должны быть обеспечены за каждые 4,5 часа работы. Речь идет о перерыве в течение рабочего дня, который также называют обеденным перерывом.

В просторечии 30-минутная пауза называется обеденным перерывом, но работник не обязан непременно обедать во время этой паузы. Работник может заполнить эту паузу на свое усмотрение, например, сходить в близлежащее кафе или прогуляться в парке.

Обеденный перерыв не может быть разделен на части, и этот перерыв на отдых должен составлять не менее 30 минут за каждые 6 часов работы. Следовательно, если рабочий день работника составляет 8,5 часов (включая обеденный перерыв), он не может работать 8 часов подряд, пропустить обеденный перерыв и раньше уйти домой.

Если работник может заполнять обеденный перерыв по своему усмотрению, то работодатель может исключить перерыв из рабочего времени и не платить за него заработную плату. Если работник не может сам заполнять перерыв, например, если в связи с характером работы невозможно предоставлять перерыв и работодатель создает работнику возможность для отдыха и приема пищи в рабочее время, то перерыв включается в рабочее время. Но даже в таком случае работник должен иметь возможность использовать свой обеденный перерыв.