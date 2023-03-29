ФОТО | В Эстонии появился первый автомат по продаже лекарств. Однако есть одно „но“



„Лекарства нельзя продавать по принципу обычной кассы самообслуживания, где покупатель выбирает товар с полки, сам пробивает его или фиксирует покупку с помощью другой технологии и оплачивает“, — пояснил Вийлипус. - „Качественное аптечное обслуживание требует консультирования, а для обеспечения безопасного и надлежащего аптечного обслуживания клиентов, реальный фармацевт также должен быть доступен через телемост для консультирования клиента. А робот помогает точно и быстро выдать выбранный товар пациенту“.



Первый аптечный автомат самообслуживания начнет работать с сегодняшнего дня в Rapla Prisma – точнее в аптеке BENU в этом же центре. Руководитель по франчайзингу BENU Райнер Касевяли признает, что изначально автомат самообслуживания не улучшит доступность лекарств и аптечных товаров, потому что закон о лекарствах не предусматривает возможности такой технической инновации. Автомат самообслуживания будет открыт на время пилотного проекта в рамках действующих регуляций аптечной сферы. „Помимо того, что по действующему законодательству автомат самообслуживания аптеки должен находиться в помещении нашей существующей аптеки, данное технологическое решение может работать только в часы работы самой аптеки. Это ограниченный по времени пилотный проект, и, в случае несоблюдения соответствующих правил в течение этого тестового периода, работу автомата придется прекратить“, — пояснил Касевяли. „Нельзя также упрекнуть законодателей в некой нерасторопности – ведь нельзя заранее предусмотреть все возможные технические инновации. У нас было очень хорошее сотрудничество с Департаментом лекарств, так что мы достигли стадии тестового проекта“, — добавил Касевяли.