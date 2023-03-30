РЕКОРД | Фирмы э-резидентов пополнили госказну на 48 млн евро. И укрепили репутацию Эстонии в мире

Налоги, уплачиваемые компаниями э-резидентов, в последние годы быстро росли — в 2020 году налоговые поступления составили 17,5 миллионов, а в 2021 году — уже 32,5 миллионов евро. За все время существования программы ее экономическое воздействие на государство (налоговые поступления и государственные пошлины) составило 157 миллионов евро.

2022 год был успешным для программы э-резидентства. „Если к налоговым поступлениям добавить уплаченные государственные пошлины, то э-резиденты принесли в казну Эстонии в общей сложности почти 51 миллион евро, что превысило прошлогодний показатель на целых 27%. Весной прошлого года мы утвердили в правительстве дальнейшую стратегию э-резидентства, которая, в случае успешной реализации, позволит увеличить экономический эффект программы до 100 миллионов евро в год к концу 2025 года“, – сказала заместитель руководителя программы э-резидентства Катрийн Аласоо.

Если в первые годы э-резидентство привлекало больше заинтересованных в будущем людей, которые хотели испытать уникальный в мире опыт цифрового государства, то сейчас мотивацией для соискателей э-резидентства все чаще становится желание вести бизнес в Эстонии без привязки к местонахождению.

„Каждый третий новый э-резидент создает компанию в течение первых шести месяцев, тогда как всего несколько лет назад это делал каждый пятый“, – отметила Аласоо. „Поскольку многие компании э-резидентов еще находятся на стадии запуска или на пороге фазы быстрого роста, можно полагать, что рост налоговых поступлений будет продолжаться и в ближайшие годы“.