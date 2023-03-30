РЕКОРД | Фирмы э-резидентов пополнили госказну на 48 млн евро. И укрепили репутацию Эстонии в мире
В 2022 году в государственную казну поступило 48,4 миллионов евро налоговых поступлений от компаний э-резидентов, что является новым рекордом в истории программы. По сравнению с предыдущим годом налоговые поступления от компаний э-резидентов увеличились на 46%.
Налоги, уплачиваемые компаниями э-резидентов, в последние годы быстро росли — в 2020 году налоговые поступления составили 17,5 миллионов, а в 2021 году — уже 32,5 миллионов евро. За все время существования программы ее экономическое воздействие на государство (налоговые поступления и государственные пошлины) составило 157 миллионов евро.
2022 год был успешным для программы э-резидентства. „Если к налоговым поступлениям добавить уплаченные государственные пошлины, то э-резиденты принесли в казну Эстонии в общей сложности почти 51 миллион евро, что превысило прошлогодний показатель на целых 27%. Весной прошлого года мы утвердили в правительстве дальнейшую стратегию э-резидентства, которая, в случае успешной реализации, позволит увеличить экономический эффект программы до 100 миллионов евро в год к концу 2025 года“, – сказала заместитель руководителя программы э-резидентства Катрийн Аласоо.
Если в первые годы э-резидентство привлекало больше заинтересованных в будущем людей, которые хотели испытать уникальный в мире опыт цифрового государства, то сейчас мотивацией для соискателей э-резидентства все чаще становится желание вести бизнес в Эстонии без привязки к местонахождению.
„Каждый третий новый э-резидент создает компанию в течение первых шести месяцев, тогда как всего несколько лет назад это делал каждый пятый“, – отметила Аласоо. „Поскольку многие компании э-резидентов еще находятся на стадии запуска или на пороге фазы быстрого роста, можно полагать, что рост налоговых поступлений будет продолжаться и в ближайшие годы“.
По словам вице-канцлера по вопросам предпринимательской и потребительской среды Министерства экономики и коммуникаций Сандры Сярав, э-резидентство за годы существования доказало, что это очень выгодная инициатива для государства. „Результаты э-резидентства в 2022 году показывают, что предпринимательская среда Эстонии чрезвычайно конкурентоспособна в глобальном масштабе. Помимо налогов, то есть прямой экономической выгоды, э-резидентство способствует укреплению репутации Эстонии в мире как инновационного цифрового государства, а также увеличивает количество эстонских компаний, обслуживающих э-резидентов, и их инвестиции. Общее положительное влияние программы на самом деле даже больше“, – добавила вице-канцлер.
Наибольшая сумма поступлений была в прошлом году получена от компаний э-резидентов, работающих в секторе информации и связи (19,8 млн евро). За ними следуют компании сектора профессиональной, научной и технической деятельности (7,9 млн евро), а также сферы административной и вспомогательной деятельности (6,6 млн евро).
В течение года в Эстонии появилось 4 467 новых компаний э-резидентов, а к концу года число учрежденных компаний выросло до 24 413. Наибольший прирост в абсолютном выражении по сравнению с годом ранее наблюдался в количестве компаний, созданных испанскими гражданами, которые создали 544 компании (+61%). Далее следуют компании граждан Германии (421, +20%) и Украины (358, +8%).
Число первичных ходатайств о получении э-резидентства в 2022 году составило 11 835, что на 7% меньше, чем годом ранее. Снижение в основном вызвано прекращением выдачи э-резидентства гражданам России и Беларуси сразу после начала войны в Украине.
График: больше всего налоговых поступлений приносят э-резиденты, работающие в секторе информации и связи
Налоги, уплаченные компаниями, созданными э-резидентами, по секторам
О том, что сфера ИТ приносит государству большие налоговые поступления, мы писали вчера в свете того, что из-за санкций Эстония теряет российских IT-специалистов. Между тем, многие айтишники платят тысячи евро подоходного налога в месяц. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
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