06.04.2023, 08:15
„Король стиральных порошков“ договорился с бывшей женой: она получит миллион евро
Развод владельцев концерна бытовой химии Mayer длился три года. Наконец Марика и Имре Фрейберг пришли к компромиссу, пишет „Эстонский экспресс“.
„Хорошо, что процесс завершен!“ — говорит Марика Фрейберг (52), которая три года назад развелась с Имре Фрейбергом (53), владельцем производства бытовой химии. Во время расставания у бывших супругов возник спор по поводу раздела совместного имущества, который завершился компромиссом только в этом году.