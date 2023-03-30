Налоговая взяла под пристальный контроль сделки с недвижимостью

По словам руководителя сферы налога с оборота Кристи Вескус, департамент исходит в первую очередь из своей консультативной функции, и зачастую этого достаточно, чтобы направить предпринимателей на верный путь.

„Положительным моментом является то, что после того, как мы обратили внимание предприятий на их налоговые риски, то почти 60% из них добровольно исправляют своё налоговое поведение, поэтому нет необходимости начинать более тщательную проверку“, – сказала она.

Наибольшее количество ошибок было выявлено в связи с ходатайствами о возврате налога с оборота, которые предприятиям пришлось исправить более чем в 1400 случаях, на общую сумму 10,6 миллиона евро.

„По содержанию нарушений наиболее распространёнными способами уклонения от уплаты налогов по-прежнему остаются сокрытие оборота или использование коммерческими объединениями фиктивных счётов о покупках с целью выплат зарплат в конвертах из денег, скрыто выведенных с предприятий“, – пояснила Вескус. Такие нарушения были выявлены в 2022 году у 649 коммерческих объединений, чья обязанность по уплате налога увеличилась на 7,8 миллиона евро.

Вескус отметила, что по сравнению с предыдущими годами несколько сократилось использование различных мнимых сделок или фиктивных счетов, выставленных „фабриками счетов“ и теневыми фирмами, с целью уменьшения обязанности по уплате налога с оборота. „Мы выявили в 2022 году 370 таких случаев, что примерно на 9% меньше, чем в позапрошлом году. Мы увеличили предприятиям обязанность по уплате их налога с оборота суммарно на 4,7 миллиона евро“, – добавила она.

Способ уклонения от уплаты налогов, как растущая тенденция 2022 года, наблюдалась в ещё том, что предприятия избегали регистрироваться в качестве обязанных по налогу с оборота, а также использовали фиктивные счета, выставленные коммерческими объединениями, которые не были зарегистрированы в качестве обязанных по налогу с оборота, с целью вывода денег с предприятий.