Инспекция по защите данных приняла меры в отношении Таллиннской скорой помощи из-за отсутствия регистра документов

В середине января Инспекция по защите данных начала процедуру по поводу регистра документов Таллинн ской службы скорой медицинской помощи. В частности, беспокоило то, что у них этот регистр отсутствует, несмотря на то, что Таллиннское отделение находится в подчинении самоуправления, и потому обязано вести публичный регистр документов .

Глава таллиннской скорой помощи Рауль Адлас подтвердил, что Инспекция по защите данных указала на отсутствие у них регистра документов. „Да, они сказали, что у нас должен быть такой [регистр]“, — заявил он. Таллиннская скорая помощь уже месяц работает над его созданием, хотя Адлас не вполне согласен с тем, что ведение публичного регистра должно быть их обязанностью.