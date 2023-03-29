Экономика
29.03.2023, 16:15

Большой секрет Хандо Суттера: концерн Eesti Energia взял огромный кредит. Очень дорогой кредит

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Кредит под восемь процентов годовых? Для Eesti Energia последний крупный кредит оказался неожиданно дорогим, так как концерн по-прежнему использует сланец, пишет еженедельник Eesti Ekspress.

Хандо Суттер, занимающий пост главы концерна Eesti Energia до конца этой недели, скрывает БОЛЬШУЮ ТАЙНУ. Тайна состоит в том, что в середине февраля предприятие заключило кредитный договор под большие проценты.

Синдикат, в который входит десять банков, предоставил Eesti Energia кредит в размере 600 миллионов евро, чтобы концерн мог рефинансировать облигации, срок погашения которых истекает осенью. Процентная ставка облигаций 2,4 процента.

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