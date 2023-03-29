Большой секрет Хандо Суттера: концерн Eesti Energia взял огромный кредит. Очень дорогой кредит

Хандо Суттер , занимающий пост главы концерна Eesti Energia до конца этой недели, скрывает БОЛЬШУЮ ТАЙНУ. Тайна состоит в том, что в середине февраля предприятие заключило кредитный договор под большие проценты.

Синдикат, в который входит десять банков, предоставил Eesti Energia кредит в размере 600 миллионов евро, чтобы концерн мог рефинансировать облигации, срок погашения которых истекает осенью. Процентная ставка облигаций 2,4 процента.