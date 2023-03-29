ГРАФИК | Рейтинг партий: Eesti 200 обогнала центристов

Таким образом, Eesti 200 увеличила свою поддержку на 1,3 процентных пункта и стала третьей по популярности партией, обогнав Центристскую.

За тройкой лидеров следует Центристская партия (15,3%), СПДЭ (10%) и Isamaa (7,8%).

Публикуя последние рейтинги, MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut подчеркнуло, что результаты прошлой недели (выборка 1000 человек) местамит значительно отличаются от результатов последних четырех недель (выборка 4000 человек).



По результатом прошлой недели Партию реформ поддерживают 24,8%, EKRE — 18,6%, а Центристскую партию — 17,3% имеющих право голоса граждан. За тройкой лидеров следуют Eesti 200 (16%), СДПЭ (10,2%) и Isamaa (7,7%).



Последние сводные результаты отражают период опроса с 27 февраля по 27 марта. Всего было опрошено 4000 граждан ЭР избирательного возраста.

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