Формирующие правительство политики уже поссорились с одним из крупнейших работодателей

Новое правительство еще даже не сформировано, а уже воюет с крупнейшими работодателями Эстонии. Социал-демократы не только поставили бы его деятельность на паузу, но и вообще не позволили бы открывать новые сланцевые шахты в Эстонии. Так записано в их программе. Однако решительные действия были предприняты довольно неожиданным образом. Закрытие сланцевых шахт с предприятиями не обсуждалось.

На прошлой неделе Delfi Ärileht писал, что Viru Keemia Grupp (VKG), готовящая к открытию новую шахту на основании разрешения на добычу в Уус-Кивиыли, обратилась к министру экономики и инфраструктуры Рийне Сиккут с желанием узнать, почему министерство не ответило на их просьбу о предоставлении права пользования государственной землей в течение нескольких месяцев для строительства электроподстанции, необходимой для шахты. Затем стало ясно, что министр-соцдем приступила к энергичному осуществлению целей зеленого поворота. „Нам нужно предпринять решительные действия, чтобы выполнить цели зеленого поворота. Страна не может отказываться от горючего сланца и одновременно создавать новые шахты и рабочие места в сланцевом секторе“, — говорит Сиккут.