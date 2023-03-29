Окончательно: в ЕС запретили выпуск авто на бензине и дизеле с 2035 года

Выпуск и регистрация новых автомобилей, заправляемых бензином или дизельным топливом, в Евросоюзе с 2035 года будут невозможны. Соответствующий запрет был принят Советом министров ЕС в Брюсселе во вторник, 28 марта, после того, как Германия после нескольких недель консультаций согласилась поддержать эту инициативу.

При этом Берлин настоял на исключении для автомобилей на углеродно-нейтральном синтетическом топливе (e-fuel): такие автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) по-прежнему можно будет регистрировать.

Реакции на запрет регистрации авто с ДВС

Вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс приветствовал договоренность, назвав ее „важным шагом в направлении свободной от вредных выбросов мобильности“. В свою очередь министр по вопросам окружающей среды ФРГ Штеффи Лемке (Steffi Lemke) заявила, что благодаря этому шагу „автомобильная промышленность получит необходимую уверенность в планировании“. При этом она подчеркнула преимущества электромобилей перед машинами, которые заправляют синтетическим топливом.

А министр транспорта Германии Фолькер Висснг (Volker Wissing) сообщил, что рад тому, что было найдено „технологически нейтральное решение“. Он добавил, что оно стало важным сигналом для рынка о том, что нужно расширять соответствующие производственные мощности.

Представители автоиндустрии также приветствовали достижение компромисса. „Наша отрасль приветствует уверенность в планировании, которую дает сегодняшняя веха“, - заявили в пресс-службе европейского объединения автопроизводителей Acea. Нейтральный с точки зрения технологий подход - это лучший способ достигнуть климатические цели, добавили в организации.