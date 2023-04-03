Издевательство над детьми в доме попечения: беспомощность жертв помогла работникам избежать сурового наказания

Издание Eesti Päevaleht уже писало о том, что за грубое обращение с детьми с особыми потребностями работники дома попечения Lille Kodu Ану Алексеев, Кятлин Мянник и Лийна Отс-Ласс были осуждены. Суд выявил многочисленные случаи ненадлежащего обращения: детей били, над ними издевались. Когда смотришь записанный камерой эпизод, когда ребенка, которому на голову и лицо натянули лыжную маску, связали скотчем руки за спиной, в течение десяти минут бьют по лицу и телу, а в довершение еще и растягивают на столе, кажется, что такого быть не может быть, что это фильм ужасов.