Айво Петерсон просит окружной суд отменить свое заключение под стражу

Харьюский уездный суд 11 марта постановил взять под стражу трех мужчин, подозреваемых в создании связей против Эстонской Республики, на срок до двух месяцев. Среди них был и один из лидеров движения „Koos/Вместе“ Айво Петерсон, который на последних выборах в Рийгикогу баллотировался в Ида-Вирумаа и получил там почти 4 000 голосов.

„В Таллиннский окружной суд поступила жалоба защитника Айво Петерсона. Она будет рассмотрена 5 апреля в открытом заседании“, - подтвердила корреспонденту rus.err.ee пресс-секретарь окружного суда Аннели Вилу.

Помимо Петерсона были взяты под стражу также Дмитрий Роости и Андрей Андронов. По положению на полдень 28 марта жалоб от их защитников в окружной суд не поступало.

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