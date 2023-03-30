Эксперт: ситуация с наймом работников неоднозначна

77% работодателей отмечают, что им сложно найти сотрудников с нужными навыками и необходимыми качествами. Труднее всего набирать персонал в областях, связанных с технологиями, ИТ, финансами и коммуникациями. Крупные организации более уверены в себе и охотнее нанимают сотрудников, чем мелкие, но при этом они несколько острее ощущают кризис квалифицированной рабочей силы.



„Этот опрос подает противоречивые сигналы: по всему миру можно найти как оптимистичные страны, так и скромные в части планов найма персонала, – отметил исполнительный директор Manpower Baltikum Хейго Калдра. – Обычно проявляются региональные закономерности, но сейчас, например, Норвегия крайне оптимистична, а вот Швеция – вовсе нет. Обычно на вершине рейтинга находится ряд быстро развивающихся азиатских стран, но сегодня там расположились страны Латинской Америки. На этот раз исследование, которое обычно можно трактовать однозначно, вызывает некоторую путаницу, что отражает тенденции мировой экономики – где есть и оптимизм, и неуверенность, инициатива и сдержанность, есть те, кто быстро растут, и те, кто быстро идут ко дну. Делать прогнозы по-прежнему сложно“.



В Европе самые энергичные с точки зрения набора рабочей силы предприятия в настоящее время находятся в Нидерландах, Норвегии и Швейцарии, а самые осторожные – в Венгрии, Греции и Польше. На данный момент Панама, Коста-Рика, Гватемала, Нидерланды и Норвегия находятся на вершине мирового рекрутингового рейтинга, а наиболее скромными в мире на данный момент являются Венгрия, Греция, Польша, Тайвань и Швеция.



ManpowerGroup Employment Outlook Survey – это наиболее часто цитируемое в мире ежеквартальное исследование найма рабочей силы, которое проводится уже около 60 лет. Действующее уже 18 лет эстонское отделение Manpower предлагает все связанные с персоналом услуги: от найма и аренды рабочей силы, до целевого поиска и консультирования.