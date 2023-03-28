ФОТО И ВИДЕО | На коалиционных переговорах продолжили обсуждать финансовые вопросы

Лидер реформистов и премьер-министр Кая Каллас сообщила на пресс-конференции, что за два первых дня недели будущие партнеры по правящей коалиции к конкретным решениям по существенным вопросам не пришли, так как темой обсуждений были государственные финансы, а там без целостного анализа решения принимать сложно.

Каллас сказала, что в течение двух ближайших месяцев у всех министров будет задача найти строки экономии в бюджетах своих ведомств, чтобы затем представить их на переговорах по формированию бюджета.

На вопрос, соответствует ли истине появившаяся в ERR информация о том, что участвующие в переговорах партии планируют подписать коалиционный договор 10 апреля, премьер сказала, что такой информации у нее нет. Она пояснила, что коалиционное соглашение появится в тот день, когда президент примет решение о созыве Рийгикогу - сейчас эта дата еще не определена.

Сегодня в переговорах и последовавшей за ними пресс-конференции участвовали руководители партий: Кая Каллас (Партия реформ), Лаури Ляэнеметс (СДП) и Лаури Хуссар (Eesti 200).