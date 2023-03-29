Tallinna Vesi рассказала, как проходил эксперимент в Нымме
28 марта компания Tallinna Vesi успешно завершила испытания в Нымме, в ходе которых на один день водоснабжение района было переведено на питьевую воду с водоочистной станции Юлемисте, чтобы проверить возможность обеспечения населения чистой питьевой водой даже в случае масштабного отключения электроэнергии.
Руководитель по производству AS Tallinna Vesi Ивар Руубель подтвердил, что испытания в Нымме прошли по плану и в конце эксперимента – 28 марта в 18:45 – нормальное водоснабжение района было восстановлено с использованием питьевой воды из скважинных насосов. По словам Руубеля, во время учений не произошло никаких непредвиденных событий, к которым компания не была бы готова, а воздействие испытаний на потребителей оказалось минимальным. Испытания, которые планировалось проводить 12 часов, завершились за 10 часов, в течение которых были выполнены все запланированные мероприятия.
Tallinna Vesi благодарит жителей Нымме за понимание и сотрудничество.
„Вчерашние учения стали крайне важным шагом для обеспечения работы жизненно важной службы. Одно дело строить планы на бумаге, а другое – реализовывать их. Одной из целей учений было выявление проблемных мест и внесение в антикризисные планы необходимых изменений. Собранные данные и полученный опыт помогут нам лучше подготовиться к будущим чрезвычайным ситуациям“, - подчеркнул Руубель.
Целью эксперимента было определить возможности обеспечения жителей Нымме водой в случае, если в районе произойдет масштабное отключение электроэнергии и скважинные насосы не смогут снабжать водой людей и предприятия. Район Нымме, водоснабжение которого в основном осуществляется за счет грунтовых вод, был временно переведен на использование поверхностных вод озера Юлемисте, которые повседневно используются в качестве питьевой воды остальной частью Таллинна и большей частью жителей Харьюмаа.
Водопроводная сеть Нымме, работающая на грунтовых водах, основана на закольцованной сети со скважинными насосами в разных местах, которые функционируют в комплексе для обеспечения необходимого давления и объема воды. В ходе испытаний было проверено, как работает система при включении остановленного в штатном режиме повышающего давление насоса, который перекачивает в водопроводную сеть питьевую воду, очищенную на станции Юлемисте. „Мы увидели, как ведут себя в такой ситуации работающие в районе насосы, как и с какой скоростью вода перемещается из одного места в другое и какие последствия это может иметь. Мы получили подтверждение, что в кризисной ситуации вполне можно перевести Нымме на воду из озера Юлемисте и тем самым обеспечить снабжение жителей чистой питьевой водой“, - пояснил Руубель.
Во время эксперимента и после его завершения постоянно компания Tallinna Vesi брала в Нымме пробы воды. „Результаты показали очень краткосрочные колебания показателей мутности и содержания железа, что мы прогнозировали при планировании испытаний, поскольку менялось направление движения воды в водопроводной сети. Последующие образцы уже оказались в порядке и показали, что это было лишь кратковременное изменение, а влияние на потребителей было минимальным“, - подтвердил Ивар Руубель.
Компания Tallinna Vesi продолжит мониторинг воды в Нымме в течение нескольких месяцев, чтобы убедиться, что эксперимент не вызвал существенных изменений качества, и при необходимости готова немедленно принять меры для приведения качества воды в соответствие с нормами.
„В качестве поставщика жизненно важных услуг компания AS Tallinna Vesi в соответствии с Законом о чрезвычайном положении должна иметь план действий на случай, если что-то случится с питьевой водой, получаемой из грунтовых или поверхностных вод. Для этого мы готовим различные антикризисные планы и проводим тесты, но за последние 20 лет масштабного реального испытания с такой подготовкой и коммуникацией в нашем регионе не проводилось. Эти испытания помогают лучше подготовиться к перебоям в подаче электроэнергии не только Tallinna Vesi, но и многим другим предприятиям водоснабжения в Эстонии и соседних странах, с которыми мы тесно сотрудничаем и делимся собранными в ходе испытаний данными“, - отметил Руубель.
Если жители Нымме столкнутся с перебоями в подаче воды, просят сообщить об этом, позвонив по аварийной линии 626 2400.
Часто задаваемые вопросы и ответы на них: Часто задаваемые вопросы – Tallinna Vesi
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