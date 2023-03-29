Tallinna Vesi рассказала, как проходил эксперимент в Нымме

Руководитель по производству AS Tallinna Vesi Ивар Руубель подтвердил, что испытания в Нымме прошли по плану и в конце эксперимента – 28 марта в 18:45 – нормальное водоснабжение района было восстановлено с использованием питьевой воды из скважинных насосов. По словам Руубеля, во время учений не произошло никаких непредвиденных событий, к которым компания не была бы готова, а воздействие испытаний на потребителей оказалось минимальным. Испытания, которые планировалось проводить 12 часов, завершились за 10 часов, в течение которых были выполнены все запланированные мероприятия.

Tallinna Vesi благодарит жителей Нымме за понимание и сотрудничество.

„Вчерашние учения стали крайне важным шагом для обеспечения работы жизненно важной службы. Одно дело строить планы на бумаге, а другое – реализовывать их. Одной из целей учений было выявление проблемных мест и внесение в антикризисные планы необходимых изменений. Собранные данные и полученный опыт помогут нам лучше подготовиться к будущим чрезвычайным ситуациям“, - подчеркнул Руубель.

Целью эксперимента было определить возможности обеспечения жителей Нымме водой в случае, если в районе произойдет масштабное отключение электроэнергии и скважинные насосы не смогут снабжать водой людей и предприятия. Район Нымме, водоснабжение которого в основном осуществляется за счет грунтовых вод, был временно переведен на использование поверхностных вод озера Юлемисте, которые повседневно используются в качестве питьевой воды остальной частью Таллинна и большей частью жителей Харьюмаа.