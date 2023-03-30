30.03.2023, 07:30
Беженка: заказываем лекарства из Украины - там дешевле и без рецепта(20)
Можно ли привозить в Эстонию медикаменты для продажи? Отвечает юрист
ФОТО: | Delfi Meedia
На свой страх и риск украинские беженцы в Эстонии через незнакомых людей заказывают лекарства из Украины. Передают заранее сумму и становятся жертвами обмана — как правило, ни денег, ни лекарств уже не получают. Обращаться в полицию обманутые не спешат, но активно передают друг другу имена и номера телефонов тех, кто решил нажиться на перевозке препаратов. Почему украинцы предпочитают приобретать нужные медикаменты в Украине, а не идут в эстонские аптеки, а также можно ли наказать нечестного перевозчика и вернуть деньги? Разбирался RusDelfi.