Беженка: заказываем лекарства из Украины - там дешевле и без рецепта

„Лечится-то нужно, а многие препараты в Эстонии исключительно по рецептам“

„Лечится-то все равно нужно, а многие препараты в Эстонии исключительно по рецептам, которые может выписать только врач“, — рассказывает украинка Анна. Женщина часто пользуется такими услугами, признается, что даже имеет уже скидку на них. У Анны есть статус временной защиты, а это значит ей, как и остальным прибывшим беженцам, доступны все те же медицинские услуги, что и жителям Эстонии. Тем не менее, периодически поступают жалобы от украинских беженцев, которые отмечают, что так и не нашли для себя семейных врачей, а значит, и выписать лекарства в случае болезни не могут.