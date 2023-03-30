Новости Эстонии
30.03.2023, 07:30

Беженка: заказываем лекарства из Украины - там дешевле и без рецепта

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Можно ли привозить в Эстонию медикаменты для продажи? Отвечает юрист
ФОТО: Коллаж Нины Брянцевой | Delfi Meedia

На свой страх и риск украинские беженцы в Эстонии через незнакомых людей заказывают лекарства из Украины. Передают заранее сумму и становятся жертвами обмана — как правило, ни денег, ни лекарств уже не получают. Обращаться в полицию обманутые не спешат, но активно передают друг другу имена и номера телефонов тех, кто решил нажиться на перевозке препаратов. Почему украинцы предпочитают приобретать нужные медикаменты в Украине, а не идут в эстонские аптеки, а также можно ли наказать нечестного перевозчика и вернуть деньги? Разбирался RusDelfi.

„Лечится-то нужно, а многие препараты в Эстонии исключительно по рецептам“

Как оказалось, покупка лекарств украинцами на родине - дело распространенное. В телеграмм-каналах и группах в Фейсбуке постоянно появляются объявления с предложениями „Быстро и недорого привезу лекарства из Украины“.

„Лечится-то все равно нужно, а многие препараты в Эстонии исключительно по рецептам, которые может выписать только врач“, — рассказывает украинка Анна. Женщина часто пользуется такими услугами, признается, что даже имеет уже скидку на них. У Анны есть статус временной защиты, а это значит ей, как и остальным прибывшим беженцам, доступны все те же медицинские услуги, что и жителям Эстонии. Тем не менее, периодически поступают жалобы от украинских беженцев, которые отмечают, что так и не нашли для себя семейных врачей, а значит, и выписать лекарства в случае болезни не могут.

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