В Ласнамяэ и Пирита из арендованных авто вылилось топливо

27 марта в 09:59 стало известно, что на автозаправочной станции, расположенной на Петербургском шоссе в столичном районе Ласнамяэ, пробит бензобак арендованного автомобиля и уже вытекло уже более 10 литров топлива. Спасатели определили опасную зону в 50 метров, временно закрыли заправку и засыпали загрязнение абсорбирующим материалом. Далее на место вызвали представителя фирмы по аренде авто, который увез транспортное средство.

28 марта, в 3:12 ночи в центр тревоги поступило сообщение от почтальона, который заметил, что в районе Пирита на Нурмику теэ из-под аренднованного автомобиля, припаркованного на обочине, капает бензин. Приехавшие на место спасатели обнаружили, что топливный бак автомобиля сломан. Они засыпали опилками около 10 литров разлитого бензина. Поскольку связаться с представителем фирмы по аренде авто не удалось, далее инцидентом занималась полиция.

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