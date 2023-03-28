Урмо Соонвальд: Яак Валге, семья Хельме и все лидеры EKRE должны понять, что зеркало на стене не врет(2)
Яак Валге, семья Хельме и все лидеры EKRE должны наконец понять, что зеркало на стене не врет, пишет главный редактор Delfi и EPL Урмо Соонвальд на ERR в ответ на статью-мнение Валге „Пригожин и EKRE, или Анатомия одной информационной операции“.
„Член парламентской фракции EKRE и историк Яак Валге изо всех сил пытается доказать, что поражение EKRE на выборах является результатом заговора международных СМИ против EKRE, а не их собственного стиля систематического очернения Эстонии и эстонцев и основанной на зле кампании. [...] Статья Яака Валге имеет все признаки маркетинговой и поведенческой идеологии EKRE – провокация, эскалация, импровизация. Создается нарратив, на факты внимание не обращается, и на основе этого делается попытка построить мир, не имеющий ничего общего с реальностью“, - пишет Соонвальд.
Он отмечает, что в статье Politico, о которой пишет Валге, EKRE упоминается лишь вскользь и явно не с целью ее дискредитации в свете предстоящих выборов в Рийгикогу: „В огромной статье Politico EKRE упоминается в последней четверти, и то для того, чтобы показать систематический план Кремля по покорению мира. Основное внимание уделяется агрессивным операциям влияния Пригожина во множестве других стран, которые Politico считает гораздо более важными, чем Эстония и EKRE“.
„Каждый, кто читал статью, понимает, что это исключительно тщательное, подробное и проверенное исследование, на подготовку которого ушли месяцы. Совершенно необоснованно и ошибочно утверждать, что статья о преступной деятельности и планах Пригожина была подготовлена с учетом Эстонии и приурочена к нашим выборам. Мы не являемся ни центром мира, ни Европы“.
По мнению главреда Delfi и EPL, это просто еще один способ оправдать свое поражение на выборах. „Валге выбрал легкий и заезженный путь – обвинение других при помощи заговора против EKRE. Яак Валге, семья Хельме и все лидеры EKRE должны наконец понять, что зеркало на стене не врет. Если годами сеять ненависть и недоверие к Эстонии и эстонцам, играть угодными России риторикой и формулировками, пытаться подорвать репутацию важных для Эстонии людей и институтов, то не стоит считать, что в неделю выборов люди к ним ринутся. Слепой и основанной на эмоциях вере лидеров EKRE в созданный ими мир был нанесен удар, и в итоге они сами стали жертвами созданного им заговора“, - резюмирует Соонвальд.
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