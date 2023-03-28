Урмо Соонвальд: Яак Валге, семья Хельме и все лидеры EKRE должны понять, что зеркало на стене не врет

„Член парламентской фракции EKRE и историк Яак Валге изо всех сил пытается доказать, что поражение EKRE на выборах является результатом заговора международных СМИ против EKRE, а не их собственного стиля систематического очернения Эстонии и эстонцев и основанной на зле кампании. [...] Статья Яака Валге имеет все признаки маркетинговой и поведенческой идеологии EKRE – провокация, эскалация, импровизация. Создается нарратив, на факты внимание не обращается, и на основе этого делается попытка построить мир, не имеющий ничего общего с реальностью“, - пишет Соонвальд.

Он отмечает, что в статье Politico, о которой пишет Валге, EKRE упоминается лишь вскользь и явно не с целью ее дискредитации в свете предстоящих выборов в Рийгикогу: „В огромной статье Politico EKRE упоминается в последней четверти, и то для того, чтобы показать систематический план Кремля по покорению мира. Основное внимание уделяется агрессивным операциям влияния Пригожина во множестве других стран, которые Politico считает гораздо более важными, чем Эстония и EKRE“.

„Каждый, кто читал статью, понимает, что это исключительно тщательное, подробное и проверенное исследование, на подготовку которого ушли месяцы. Совершенно необоснованно и ошибочно утверждать, что статья о преступной деятельности и планах Пригожина была подготовлена с учетом Эстонии и приурочена к нашим выборам. Мы не являемся ни центром мира, ни Европы“.