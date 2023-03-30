Департамент конкуренции напомнил производителям тепла, что стоимость центрального отопления должна снизиться. Дрова по-прежнему „золотые“

С конца прошлого года производящие тепло предприятия отправляют в Департамент конкуренции ходатайства о снижении предельных цен. По данным департамента, к настоящему времени цены снижены не менее, чем в 20 сетевых регионах. Поскольку цена на природный газ уже продолжительное время падает, больше всего отопление подешевело в регионах, где используется газ. Как сказала заместитель гендиректора Департаменте конкуренции Кюлли Хааб, курирующая регулятивную службу, в тех сетевых регионах, где теплоэнергия производится на основе только газа, цена мегаватт-часа снизилась почти в три раза, с 300 евро до примерно 100 евро.