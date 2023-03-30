Экономика
30.03.2023, 09:05

Департамент конкуренции напомнил производителям тепла, что стоимость центрального отопления должна снизиться. Дрова по-прежнему „золотые“

 (2)

Поскольку природный газ дешевеет, цены на отопление неизбежно должны будут снизиться, о чем Департамент конкуренции, как пишет издание Delfi Ärileht, напомнил производителям тепла.

С конца прошлого года производящие тепло предприятия отправляют в Департамент конкуренции ходатайства о снижении предельных цен. По данным департамента, к настоящему времени цены снижены не менее, чем в 20 сетевых регионах. Поскольку цена на природный газ уже продолжительное время падает, больше всего отопление подешевело в регионах, где используется газ. Как сказала заместитель гендиректора Департаменте конкуренции Кюлли Хааб, курирующая регулятивную службу, в тех сетевых регионах, где теплоэнергия производится на основе только газа, цена мегаватт-часа снизилась почти в три раза, с 300 евро до примерно 100 евро.

Уже несколько месяцев фирма Adven Eesti AS удерживает реальную продажную цену ниже предельной цены. „Когда наши расходы на производство тепла оказываются ниже расчетной предельной цены, мы представляем счет в соответствии с фактическими затратами“, - сказал Юхан Агурайюя, возглавляющий в фирме Adven бизнес-направление, ориентированное на страны Балтии. По его словам, клиенты выигрывают в цене за счет снизившейся в последние месяцы цены на газ, который используется в качестве резервного топлива.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии