Эстонский язык похож на клейкий рис: эмигрант из Кореи рассказал о своих любимых эстонских словах

Иронично, но я пропустил урок эстонского, чтобы написать этот текст. Поэтому в качестве раскаяния я хотел бы выразить особую благодарность моему учителю эстонского языка Эллен Ааре-Пыдер, которая терпеливо переносит мои постоянные опоздания. И спасибо моим 14 одноклассникам из Украины, Турции, Афганистана, Беларуси и Эстонии, изучающим уровень A2 вместе со мной. Несмотря на то, что мы несравнимо разные, нас объединяет стремление выучить эстонский язык – eesti keel.

Эстонский язык меня восхищает, потому что он, выражаясь лингвистическими терминами, агглютинативный. Что же значит это понятие? Это - процесс объединения простых слов для передачи более сложных значений.

Другими словами, эстонский язык больше похож на клейкий рис, чем на гречневую крупу. Каждое зернышко должно склеиться, чтобы сформировать более вкусные и возвышенные творения, например, суши. Между тем, простота каждого смыслового ядра может высветить суть более сложной идеи.

Я хотел бы поделиться и прокомментировать три моих любимых эстонских слова, которые означают именно это — ужин из трех блюд: закуска, основное блюдо и десерт.

Külmkapp (külm – холодно, kapp – шкаф)

Эстонское слово „холодильник“ külmkapp — отличная закуска к этому списку.

На мой взгляд, „холодный шкаф“ — это простой, но эффективный способ понять нашу современную замену пещерам, кувшинам и подземным ямам. Холодный шкаф. С помощью этих двух слов цель устройства и ожидаемый способ взаимодействия с ним становятся кристально ясными. Он предназначен для сохранения содержимого в прохладном месте, чтобы продлить срок годности. И, конечно же, слово „шкаф“ говорит о том, что у вас будет постоянный, удобный и надежный доступ к нему.

Но агглютинативная стратегия эстонского языка для передачи значения имеет свои побочные эффекты. Теперь, когда я вижу шкаф, я представляю, что внутри холодно. И когда я вижу холодильник, я представляю ряд курток Helly Hansen, висящих внутри этого külmkapp.

Õhupuhastaja (õhk – воздух, puhas – чистый)