Эстонский язык похож на клейкий рис: эмигрант из Кореи рассказал о своих любимых эстонских словах
Бин Соу - корейский эмигрант, живущий в Эстонии - рассказал изданию Estonian world, как, изучая эстонский язык, встретил три эстонских слова, которые стали его любимыми из-за их агглютинации - „приклеивания“ различных суффиксов или префиксов, каждый из которых несет свое значение.
Иронично, но я пропустил урок эстонского, чтобы написать этот текст. Поэтому в качестве раскаяния я хотел бы выразить особую благодарность моему учителю эстонского языка Эллен Ааре-Пыдер, которая терпеливо переносит мои постоянные опоздания. И спасибо моим 14 одноклассникам из Украины, Турции, Афганистана, Беларуси и Эстонии, изучающим уровень A2 вместе со мной. Несмотря на то, что мы несравнимо разные, нас объединяет стремление выучить эстонский язык – eesti keel.
Эстонский язык меня восхищает, потому что он, выражаясь лингвистическими терминами, агглютинативный. Что же значит это понятие? Это - процесс объединения простых слов для передачи более сложных значений.
Другими словами, эстонский язык больше похож на клейкий рис, чем на гречневую крупу. Каждое зернышко должно склеиться, чтобы сформировать более вкусные и возвышенные творения, например, суши. Между тем, простота каждого смыслового ядра может высветить суть более сложной идеи.
Я хотел бы поделиться и прокомментировать три моих любимых эстонских слова, которые означают именно это — ужин из трех блюд: закуска, основное блюдо и десерт.
Külmkapp (külm – холодно, kapp – шкаф)
Эстонское слово „холодильник“ külmkapp — отличная закуска к этому списку.
На мой взгляд, „холодный шкаф“ — это простой, но эффективный способ понять нашу современную замену пещерам, кувшинам и подземным ямам. Холодный шкаф. С помощью этих двух слов цель устройства и ожидаемый способ взаимодействия с ним становятся кристально ясными. Он предназначен для сохранения содержимого в прохладном месте, чтобы продлить срок годности. И, конечно же, слово „шкаф“ говорит о том, что у вас будет постоянный, удобный и надежный доступ к нему.
Но агглютинативная стратегия эстонского языка для передачи значения имеет свои побочные эффекты. Теперь, когда я вижу шкаф, я представляю, что внутри холодно. И когда я вижу холодильник, я представляю ряд курток Helly Hansen, висящих внутри этого külmkapp.
Õhupuhastaja (õhk – воздух, puhas – чистый)
Эстонские слова „воздух“ и „чистый“ вместе обозначают „вентиляционное отверстие“. Хотя, исходя из моего опыта, слово, похоже, вышло из моды (как и СМС). Но мне нравится использовать его, несмотря ни на что, потому что слово „puhas“ напоминает мне другое известное мне эстонское слово — „püha“, что означает „святой“. Хотя они пишутся по-разному, я думаю, что они слова-двоюродные братья (или даже слова-разнояйцевые близнецы). Эстонское использование „puhas“ очень похоже на библейское использование „püha“.
Слово „puhas“ в эстонском языке может обозначать целостность (puhastverd/tõugu – полнокровный); действие или вещь, которую нужно добавить или удалить, чтобы стать целым (puhastatud - очищенный / очищенный от костей); моющее средство (puhastusvahend).
Точно так же в Библии слово „святой“ используется не только для описания нравственного человека, святость — это динамическая сила, излучающая жизнь. Целостность, свобода от смерти. И люди могут пройти предписанный процесс (ритуал), чтобы стать святыми.
Когда я слышу, как вентиляционное отверстие над моей индукционной плитой поглощает воздух, загрязненный готовкой, я представляю, как молекулы воздуха становятся священными.
Linnutee (lind – птица, tee – дорога)
Linnutee - это Млечный Путь. Нет, это не буквально означает „молочный“ и „путь“. В эстонском языке птицы используется для описания нашей галактики.
Это слово классное по двум причинам. Во-первых, оно демонстрирует уникальный эстонский взгляд на вещи, который становится очевидным по сравнению с другими культурами. В целом, будь то молоко или река, жидкость де-факто является предпочтительным состоянием материи для сравнения с нашей галактикой. Независимо от того, говорите ли вы по-французски или по-английски, вы скажете какую-то версию „Млечного Пути“. Другие языки, такие как корейский, хинди и мандарин, сравнивают его с рекой. Что, на мой взгляд, куда более поэтичнее молока.
Но эстонцы - другие. Они видят летающих животных, тогда как другие видят жидкость, перетекающую из одного конца в другой. Там, где немцы видели молоко, предки эстонцев видели птиц. Когда корейцы говорили о серебряной реке, эстонцы представляли себе чирикающих птиц, летящих по ночному небу, образуя мерцающую группу.
Мне посчастливилось жить рядом с Linnu tee, или Птичьей дорогой, улицей, расположенной рядом с моим районом в Таллинне, на которой есть небольшие улицы, названные в честь птиц: Västriku (белая трясогузка), Kajaka (чайка), Haraka (сорока), Teder или Tedre (тетерев), Kägu или Käo (кукушка). Я часто использую этот путь, чтобы добраться до моего любимого продуктового магазина.
И, благодаря этому восхитительному совпадению, я воображаю, что улица — это галактика. Моя скрипучая Toyota Yaris 2004 года выпуска — космический корабль NASA. Я, конечно, космонавт со своей женой в качестве второго пилота. По пути я встречаю звезду Као, звезду Вястрику и звезду Каяка каждую неделю. Это делает мой любимый продуктовый магазин Международной космической станцией.