Наехавший на молодого человека полицейский признан виновным в превышении полномочий

Инцидент произошел 2 апреля, около 4 часов ночи, когда в центре Пярну 21-летний молодой человек запрыгнул на капот полицейского автомобиля, а затем убежал. Находивший в автомобиле патрульный полицейский Пожела последовал на автомобиле за ним и недалеко от места происшествия наехал на него с целью остановить. После этого полицейский отправил мужчину в вытрезвитель, хотя тот не был агрессивным и сильно пьяным. Более подробно об инциденте можно прочитать ЗДЕСЬ.

По словам Пожелы, речь идет о несчастном случае, он надеялся проехать мимо потерпевшего, но тот неожиданно отклонился вправо и попал под машину. Судебное расследование подтверждения данному утверждению не нашло.

Сегодня суд признал Пожелу виновным в превышении должностных полномочий и незаконном лишении свободы, назначив ему совокупное наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Суд установил, что после наезда потерпевший не был агрессивным и не представлял опасности ни для себя, ни для других. Молодой человек признал, что, запрыгнув на капот, поступил глупо и опрометчиво. Полиция не увидела в его действиях признаков проступка, и производство в отношении него не начиналось.

По оценке суда применение принуждения в отношении молодого человека было необоснованным, также не было причин надевать на него наручники и отвозить на вытрезвление.

Постановлением суда ранее Пожела был отстранен от службы. Оно останется без изменений до вступления решения суда в силу.

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