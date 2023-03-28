Новости Эстонии
28.03.2023, 11:24

Politico: Эстония использует фонд помощи Украине для обновления своих запасов оружия

 
В Эстонии со статьей не согласны
Кая Каллас была борцом за помощь Украине, но теперь влиятельное издание обвиняет ее и Эстонию в использовании фонда помощи Украине на благо собственной страны.
Кая Каллас была борцом за помощь Украине, но теперь влиятельное издание обвиняет ее и Эстонию в использовании фонда помощи Украине на благо собственной страны.
ФОТО: OLIVIER HOSLET | EPA

Эстонию обвинили в том, что она обновляет свой арсенал за счет соседей по ЕС, а старые запасы вооружений отправляет в Украину, пишет Politico.

В ответ на развязанную в Украине войну союзники поспешили оказать Киеву военную помощь. И впервые в истории странам ЕС эта помощь была частично возмещена за счет денег из совместного фонда под названием European Peace Facility (EPF), в который страны-члены делают взносы в зависимости от размера их экономики.

Сейчас за кулисами нарастает напряженность по поводу того, сколько денег страны расходуют в совместный фонд. Издание Playbook поговорило с семью дипломатами и официальными лицами ЕС, которые согласились на условиях анонимности обсудить секретную информацию и предмет, вызывающий напряженность.

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