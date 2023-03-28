28.03.2023, 11:24
Politico: Эстония использует фонд помощи Украине для обновления своих запасов оружия
В Эстонии со статьей не согласны
ФОТО: | EPA
Эстонию обвинили в том, что она обновляет свой арсенал за счет соседей по ЕС, а старые запасы вооружений отправляет в Украину, пишет Politico.
В ответ на развязанную в Украине войну союзники поспешили оказать Киеву военную помощь. И впервые в истории странам ЕС эта помощь была частично возмещена за счет денег из совместного фонда под названием European Peace Facility (EPF), в который страны-члены делают взносы в зависимости от размера их экономики.