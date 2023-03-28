Лошадь провалилась в канализационный колодец и выбралась лишь с помощью спасателей

Вчера в 15:01 спасатели получили вызов в деревню Кабли в волости Хяэдемеэсте в Пярнумаа, где лошадь провалилась в канализационный колодец. Спасатели вытащили животное из колодца, и оно отправилось домой.

Спасатели отметили опасный колодец спасательной лентой и сообщили о нем владельцу земли. Спасательная операция закончилась в 15:44.

Недавно спасатели пришли на помощь попавшему в беду лосю. Смотрите фото и видео ЗДЕСЬ.

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