„Годовая норма“ уже выполнена: с начала года в пожарах погибло 12 человек

В прошлом году больше всего смертей в результате пожара было в декабре, в последний раз столько человек гибли при пожарах за один месяц девять лет назад. К сожалению, новый год начался аналогично предыдущему, по состоянию на конец марта Эстония не приблизилась к Северным странам, где смертей при пожарах – с учетом численности населения – в 4,6 раза меньше.

В прошлом году при пожарах в зданиях погибли в общей сложности 48 человек. По сравнению с периодом 15-летней давности (в 2007 году при пожарах погибли 132 человека) число смертей в огне действительно сократилось, что вселяет надежду. Однако потеря каждой жизни – большая трагедия, и полностью довольным можно быть только тогда, когда за год число смертей в пожарах будет равняться нулю. Согласно стратегии Спасательного департамента, пока что Эстония поставила цель достичь уровня Северных стран, то есть статистически приблизительно 12 трагических пожаров в год. В этом году это число, к сожалению, достигнуто уже в марте.

Можно ли призвать за это к ответственности – и кого? Сложно сказать, и задним умом статистику уже не исправить, потерянные жизни не вернуть. Однако каждый из нас все же может кое-что сделать.

Результаты исследования, проведенного осенью фирмой Kantar Emor по заказу Спасательного департамента, показали, что у целых 13 процентов людей дома нет дымового датчика, хотя он является обязательным. Все же стоит напомнить, что дымовой датчик – это не просто обязательный гаджет, за отсутствие которого просто грозит штраф. Речь идет о приборе, который спасает жизни. С точки зрения закона нет разницы, какой датчик дыма или угарного газа установлен у вас дома, но для собственного душевного спокойствия стоит задуматься об установке умного датчика, который помогает предотвращать несчастные случаи, даже когда дома никого нет или же когда люди крепко спят и попросту не слышат сигнала тревоги.