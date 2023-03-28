На месте бывшего здания Таксопарка планируется парк уличного спорта. Пожелания приветствуются!

Целью публичного ознакомления с эскизом является поиск лучшего решения для парка уличного спорта и места для отдыха на участке в самом центре района Кристийне, по адресу ул. Тулика 33б, где ранее располагалось здание управы района Кристийне.

Здание снесли в 2021 году.

Решение носит временный характер, так как через несколько лет собственность будет реконструирована. Парк уличных видов спорта, а также зимний каток станут временным решением для использования этой зоны и будут спроектированы соответствующим образом.

„Целевой аудиторией мы видим прежде всего молодежь. На территории района Кристийне могло бы быть больше мест, где молодые люди смогли бы провести свободное время в интересной для них форме. Кроме того, мы хотим использовать пустующую территорию в таком удобном месте в интересах общества в целом“, – сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе и добавил: „Идея парка, ориентированного на молодежь, была представлена в рамках голосования за идеи народного бюджета Таллинна в 2021 году, но заняла тогда второе место.“

Парк уличных видов спорта в целом спланирован таким образом, чтобы площадки подходили как для начинающих, так и для опытных любителей.

„Приглашаем всех заинтересованных на публичное обсуждение. Особенно приветствуются молодые люди, так как в первую очередь именно для них мы хотим создать место для проведения свободного времени“, – сказал Рийбе и пригласил всех к участию в обсуждении.

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