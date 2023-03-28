На Штромке начинается подготовка к ликвидации загрязнения

„Сегодня на Штромке начинаются подготовительные работы, чтобы ликвидировать загрязнение согласно основанному на исследовании плану. В среду в море приступят к строительству песчаной насыпи, чтобы отгородить загрязненную территорию. Как барьер будет готов, то с отгороженной загрязненной территории со стороны пляжа откачают воду. В четверг планируется приступить к работам по раскопке загрязнения“, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

По словам старейшины, загрязненную почву вывезут при первой возможности. Однако согласно плану ликвидации загрязнения, до вывоза и утилизации материалу надо дать высохнуть на дренажном поле.

В плане по ликвидации загрязнения нефтепродуктами предусмотрено, что по завершению раскопок будут взяты пробы грунта, чтобы подтвердить удаление загрязнения. Пробы будут проанализированы в аккредитованной лаборатории. Затем зону работ приведут в порядок. Работы должны завершиться к концу следующей недели. Управа района просит придерживаться временной организации движения.

Работы по ликвидации загрязнения выполняет Kaurits OÜ, надзор собственника осуществляет P.P. Ehitusjärelevalve OÜ. Общая стоимость работ - порядка 150 000 евро, к сумме добавится налог с оборота. Проведение работ поддерживает Центр инвестиций в окружающую среду (KIK).