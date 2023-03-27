27.03.2023, 21:00
Автобусное предприятие сокращает почти треть работников(2)
ФОТО: HANSABUSS | DELFI MEEDIA
Предприятие, занимающееся автомобильными пассажирскими перевозками, - Hansa Bussiliinid AS - объявило о сокращении 45 сотрудников, пишет Ärileht.
„Заказчиком на обслуживание общественных автобусных линий Рапламаа является Северо-Эстонский центр общественного транспорта. Он провел государственный тендер для поиска нового перевозчика, коим оказалась не компания Hansa Bussiliinid, а AS GoBus“, - объяснил ситуацию член правления Hansa Bussiliinid Маргус Майсте.